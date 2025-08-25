21:01
Общество

Приложение «Амина» для мигрантов в Москве. МИД КР рассказал, как им пользоваться

С 1 сентября 2025 года в Москве и одноименной области вводится экспериментальный режим учета местонахождения иностранцев, в том числе граждан Кыргызской Республики, который заменит действующий миграционный учет. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По ее данным, иностранным гражданам, которые приезжают в Москву и Московскую область с целью «работа», необходимо в обязательном порядке установить специальное мобильное приложение «Амина».

«Амина» позволит зарегистрироваться по адресу Многофункционального миграционного центра Москвы «Сахарово» и удаленно уведомлять органы внутренних дел о месте фактического проживания, которое иностранный гражданин регулярно использует для сна и отдыха. В случае смены места проживания, иностранному гражданину необходимо через интерфейс мобильного приложения внести соответствующие изменения», — говорится в сообщении.

Приложение можно скачать в RuStore без посещения ММЦ «Сахарово» или территориальных органов МВД России.

Для авторизации необходима действующая карта иностранного гражданина. Для ее оформления нужно обратиться в ММЦ «Сахарово». В случае ее утраты авторизацию в «Амина» можно пройти по паспортным данным.

Мобильное приложение будет передавать в МВД России сведения о геолокации. Если оно зафиксирует, что в течение нескольких дней они не передаются, иностранному гражданину поступит уведомление о необходимости подтвердить адрес местонахождения или проинформировать МВД России о его изменении. Посещать для этого органы внутренних дел либо ММЦ «Сахарово» не требуется.

В случае отсутствия более трех дней сведений о геолокации абонентского устройства с даты последнего мониторинга иностранный гражданин снимается с учета по адресу в ММЦ «Сахарово».

Нарушение условий эксперимента может стать основанием для внесения сведения об иностранном гражданине в реестр контролируемых лиц.

Для изучения функционала приложения до начала эксперимента можно воспользоваться им в тестовом режиме.

В этой связи во избежание последствий, связанных с нарушением миграционного законодательства России, МИД КР рекомендует своим гражданам заблаговременно ознакомиться с новыми правилами учета иностранных граждан в Москве и одноименной области.
https://24.kg/obschestvo/340910/
