КР и РФ создают единое образовательное пространство: языки, ИИ и стандарты

В Кыргызстане в последние годы активно обсуждается создание единого образовательного пространства с Российской Федерацией. Эта инициатива предполагает гармонизацию образовательных стандартов, программ и результатов обучения на всех уровнях — от детского сада до университетов.
Главная цель проекта — дать школьникам и студентам равные возможности для образования и профессиональной реализации, укрепить дружбу между странами и развивать культурное и языковое взаимодействие.
Особое внимание уделяется изучению национальных языков, включая кыргызский, в российских школах, а также внедрению современных технологий, таких как искусственный интеллект, для повышения качества образования и формирования критического мышления.
Интервью с экспертами прошло в рамках проекта АНО «Евразия» «Узнай Россию». В беседе приняли участие Алена Аршинова, депутат Государственной Думы РФ и глава АНО «Евразия», и Максим Костенко, директор Института содержания и методов обучения.
Педагоги двух стран объединяются
«Сегодня почти 200 педагогов Кыргызстана находятся в Москве», — рассказала Алена Аршинова, встретившись с журналистами из КР. Проект объединяет специалистов двух стран для выработки принципов создания единого образовательного пространства.
Инициатива по интеграции образовательных систем была предложена президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и получила поддержку глав обеих стран.
«Президент России Владимир Путин не просто поддержал идею, а предложил создать межгосударственную группу для ее реализации. Мы, АНО «Евразия», объединяем специалистов из министерств просвещения, науки, МИДа, Минцифры и других ведомств», — пояснила Алена Аршинова.
Уже разработана дорожная карта внедрения единого образовательного пространства, охватывающая все уровни обучения. В частности, планируется возвращение произведений Чингиза Айтматова в школьную программу и проведение совместных «классных часов» Россия – Кыргызстан с героями обеих стран.
Алена Аршинова также подчеркнула культурную и историческую интеграцию: совместное изучение героев Великой Отечественной войны и национальных литературных произведений формирует у школьников чувство общей истории и взаимопонимания. «Наши герои спасли мир от фашизма. Сегодня мы живем в двух соседних странах, но мы родные друг с другом», — добавила она.
Гармонизация образовательных стандартов
Максим Костенко, директор Института содержания и методов обучения, отметил, что единое образовательное пространство — это, прежде всего, гармония и результат. «Гармонизация объединяет подходы, которые сложились в системе образования Кыргызстана и России. Мы хотим, чтобы школьники и студенты достигали конкретных результатов: поступали в интересные университеты, получали востребованную профессию и чувствовали себя самореализованными», — объяснил он.
По его словам, синхронизация стандартов и программ касается всех уровней образования: начальной школы, основной и старшей. «Важнее не количество лет обучения, а образовательные результаты: ребенок должен знать, какие навыки и ценности формируются, как знания используются на практике», — уточнил эксперт.
Среди ближайших шагов проекта — встречи с Министерством просвещения Кыргызстана, учителями, директорами школ и учреждениями повышения квалификации. На 2026 год запланирована гармонизация образовательных стандартов, а также открытие порядка девяти российских школ в Кыргызстане, которые будут работать по российским программам и предлагать обучение кыргызских школьников по российским стандартам.
Взаимное признание дипломов и экзаменов
Вопрос о взаимном признании итоговых экзаменов, таких как ЕГЭ в России и ОРТ в Кыргызстане, также находится в фокусе экспертов. «Если гармонизировать образовательные стандарты и формулировки, экзамены могут быть синхронизированы. Аттестаты и дипломы должны быть взаимопринятыми», — подчеркнул Максим Костенко.
Кроме того, кыргызский язык уже преподается в некоторых российских школах. Россия — одна из самых многонациональных стран мира, и школьники могут изучать различные языки при наличии спроса и квалифицированных преподавателей. Отношение к кыргызской культуре здесь очень уважительное: например, произведения Чингиза Айтматова включены в обязательную школьную программу.
Увеличение периода обучения в начальной школе — тренд во многих странах. Главное — образовательные результаты: предметные (что ребенок должен знать по окончании уровня), личностные (какие навыки и ценности формируются), метапредметные (как знания используются в практике). Эти результаты и являются предметом синхронизации и гармонизации.
Искусственный интеллект в образовании
Еще один ключевой элемент будущего образовательного пространства — использование искусственного интеллекта. «Нерегулируемый ИИ может быть опасен, выдавать недостоверные факты и формировать ложные выводы, особенно у детей без развитого критического мышления», — отметил Максим Костенко.
Эксперты работают над концепцией безопасного использования ИИ: учителя смогут применять его для подготовки материалов и снижения бюрократической нагрузки, а ученики — для развития критического мышления и навыков анализа информации. В обновленных стандартах старшей школы уже прописано использование ИИ с учетом рисков, что поможет школьникам формировать компетенции будущего и бороться с фейками, мошенничеством и киберугрозами.
Создание единого образовательного пространства между Кыргызстаном и Россией — это не только шаг к укреплению сотрудничества, но и возможность для школьников и студентов обеих стран получить качественное образование, сохраняя свои национальные традиции и одновременно осваивая современные технологии.