КР и РФ создают единое образовательное пространство: языки, ИИ и стандарты

В Кыргызстане в последние годы активно обсуждается создание единого образовательного пространства с Российской Федерацией. Эта инициатива предполагает гармонизацию образовательных стандартов, программ и результатов обучения на всех уровнях — от детского сада до университетов.

Главная цель проекта — дать школьникам и студентам равные возможности для образования и профессиональной реализации, укрепить дружбу между странами и развивать культурное и языковое взаимодействие.

Особое внимание уделяется изучению национальных языков, включая кыргызский, в российских школах, а также внедрению современных технологий, таких как искусственный интеллект, для повышения качества образования и формирования критического мышления.

Интервью с экспертами прошло в рамках проекта АНО «Евразия» «Узнай Россию». В беседе приняли участие Алена Аршинова, депутат Государственной Думы РФ и глава АНО «Евразия», и Максим Костенко, директор Института содержания и методов обучения.

Педагоги двух стран объединяются

Фото 24.kg. Алена Аршинова, депутат Государственной Думы РФ и глава АНО «Евразия»

«Сегодня почти 200 педагогов Кыргызстана находятся в Москве», — рассказала Алена Аршинова, встретившись с журналистами из КР. Проект объединяет специалистов двух стран для выработки принципов создания единого образовательного пространства.

Инициатива по интеграции образовательных систем была предложена президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и получила поддержку глав обеих стран.

«Президент России Владимир Путин не просто поддержал идею, а предложил создать межгосударственную группу для ее реализации. Мы, АНО «Евразия», объединяем специалистов из министерств просвещения, науки, МИДа, Минцифры и других ведомств», — пояснила Алена Аршинова.

Уже разработана дорожная карта внедрения единого образовательного пространства, охватывающая все уровни обучения. В частности, планируется возвращение произведений Чингиза Айтматова в школьную программу и проведение совместных «классных часов» Россия – Кыргызстан с героями обеих стран.

Особое внимание уделяется изучению родных языков. «Мы предложили создать учебник родного кыргызского языка для российских школ, чтобы желающие школьники могли изучать кыргызский как родной. Программы включают грамматику, литературу, историю и культуру Кыргызстана, а также методику преподавания языка в многонациональных школах», — отметила глава АНО «Евразия».

Алена Аршинова также подчеркнула культурную и историческую интеграцию: совместное изучение героев Великой Отечественной войны и национальных литературных произведений формирует у школьников чувство общей истории и взаимопонимания. «Наши герои спасли мир от фашизма. Сегодня мы живем в двух соседних странах, но мы родные друг с другом», — добавила она.

Гармонизация образовательных стандартов

Фото 24.kg. Максим Костенко, директор Института содержания и методов обучения

Максим Костенко, директор Института содержания и методов обучения, отметил, что единое образовательное пространство — это, прежде всего, гармония и результат. «Гармонизация объединяет подходы, которые сложились в системе образования Кыргызстана и России. Мы хотим, чтобы школьники и студенты достигали конкретных результатов: поступали в интересные университеты, получали востребованную профессию и чувствовали себя самореализованными», — объяснил он.

По его словам, синхронизация стандартов и программ касается всех уровней образования: начальной школы, основной и старшей. «Важнее не количество лет обучения, а образовательные результаты: ребенок должен знать, какие навыки и ценности формируются, как знания используются на практике», — уточнил эксперт.

Среди ближайших шагов проекта — встречи с Министерством просвещения Кыргызстана, учителями, директорами школ и учреждениями повышения квалификации. На 2026 год запланирована гармонизация образовательных стандартов, а также открытие порядка девяти российских школ в Кыргызстане, которые будут работать по российским программам и предлагать обучение кыргызских школьников по российским стандартам.

Взаимное признание дипломов и экзаменов

Вопрос о взаимном признании итоговых экзаменов, таких как ЕГЭ в России и ОРТ в Кыргызстане, также находится в фокусе экспертов. «Если гармонизировать образовательные стандарты и формулировки, экзамены могут быть синхронизированы. Аттестаты и дипломы должны быть взаимопринятыми», — подчеркнул Максим Костенко.

Кроме того, кыргызский язык уже преподается в некоторых российских школах. Россия — одна из самых многонациональных стран мира, и школьники могут изучать различные языки при наличии спроса и квалифицированных преподавателей. Отношение к кыргызской культуре здесь очень уважительное: например, произведения Чингиза Айтматова включены в обязательную школьную программу.

Кыргызстан перешел на 12-летнее образование. Сегодня важнее не количество лет обучения, а образовательные результаты. В Кыргызстане и России выделяют три уровня: начальная школа, основная школа и старшая школа, которая готовит к поступлению в профессиональные образовательные организации.

Увеличение периода обучения в начальной школе — тренд во многих странах. Главное — образовательные результаты: предметные (что ребенок должен знать по окончании уровня), личностные (какие навыки и ценности формируются), метапредметные (как знания используются в практике). Эти результаты и являются предметом синхронизации и гармонизации.

Искусственный интеллект в образовании

Еще один ключевой элемент будущего образовательного пространства — использование искусственного интеллекта. «Нерегулируемый ИИ может быть опасен, выдавать недостоверные факты и формировать ложные выводы, особенно у детей без развитого критического мышления», — отметил Максим Костенко.

Эксперты работают над концепцией безопасного использования ИИ: учителя смогут применять его для подготовки материалов и снижения бюрократической нагрузки, а ученики — для развития критического мышления и навыков анализа информации. В обновленных стандартах старшей школы уже прописано использование ИИ с учетом рисков, что поможет школьникам формировать компетенции будущего и бороться с фейками, мошенничеством и киберугрозами.

Создание единого образовательного пространства между Кыргызстаном и Россией — это не только шаг к укреплению сотрудничества, но и возможность для школьников и студентов обеих стран получить качественное образование, сохраняя свои национальные традиции и одновременно осваивая современные технологии.