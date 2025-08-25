10:41
Общество

Автодорога Балыкчи — Боконбаево — Каракол открыта в обе стороны

Вечером 24 августа 2025 года, примерно с 22.00 до 23.00, на участке с 32-го по 38-й километр автодороги Балыкчи — Боконбаево — Каракол (между селами Кара-Талаа и Шор-Булак) из-за проливного дождя сошел сель, в результате чего дорога была временно закрыта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

По ее словам,  на место была незамедлительно привлечена соответствующая техника, и в ночь на 25 августа в 01.00 движение было возобновлено.

В настоящее время дорога открыта, ограничений для движения автотранспорта нет.
