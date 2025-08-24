Минстрой уличает местных чиновников в нарушениях при возведении футбольного поля

Специалисты Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства выявили нарушения при строительстве мини-футбольного поля в селе Тору-Айгыр Иссык-Кульского района.

По данным пресс-службы ведомства, объект построен за счет средств местного самоуправления. Его стоимость составляет 3 миллиона 181 тысяча сомов. Заказчиком выступил Иссык-Кульский фонд развития на основании проекта, утвержденного главным архитектором района.

Государственная экспертиза проекта не проводилась, разрешение на строительство не выдавалось, объект не состоял в реестре и не находился под государственным архитектурно-строительным контролем.

При визуальном осмотре также выявлены нарушения — заменены материалы, уменьшена глубина фундамента, есть недочеты в конструкции.

Принято решение о передаче материалов дела в правоохранительные органы для дачи юридической оценки действиям местных чиновников.