20:37
USD 87.43
EUR 101.42
RUB 1.08
Общество

Spark установит зарядные станции для электромобилей на туристических объектах КР

Глава Фонда поддержки развития туризма Данияр Косумбаев провел рабочую встречу с представителями компании Spark, ведущего оператора по установке зарядных станций для электромобилей.

Как сообщили в фонде, стороны подписали договор о сотрудничестве, предусматривающий размещение зарядных станций на ключевых туристических объектах по всей стране. Речь идет о рест-пойнтах и туристических информационных центрах.

«Установка современных зарядных станций позволит не только повысить комфорт путешествий для владельцев электромобилей, но и внедрить экологически чистые, энергоэффективные решения на туристических объектах», — отметили в фонде.

Также сообщается, что рест-пойнты и туристические информационные центры будут обновляться согласно современным стандартам и меняющимся потребностям путешественников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340677/
просмотров: 101
Версия для печати
Материалы по теме
Туризм в Кыргызстане: доля в ВВП достигла 4,3 процента
Туристический потенциал Иссык-Куля презентовали в рамках тура «Мурас-2025»
Международный инклюзивный проект «Паруса духа 2025» проходит в Кыргызстане
Биограф Маргарет Тэтчер в восторге от Кыргызстана: Чарльз Мур написал статью
Туроператоры Австралии зафиксировали резкий рост интереса к Кыргызстану
Узбекистан призвали улучшить инфраструктуру четырех пансионатов на Иссык-Куле
На Иссык-Куле призывают местных жителей отказаться от незаконных поборов
С начала года Кыргызстан посетили более 2,8 миллиона туристов
Флешмоб «Бишкек глазами туриста» пройдет в Дубовом парке
Gallops-2025: 80 всадников преодолели 40 километров по живописному маршруту
Популярные новости
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Мы&nbsp;не&nbsp;скот! Крик души, или Что творится на&nbsp;границе между&nbsp;КР и&nbsp;РУз Мы не скот! Крик души, или Что творится на границе между КР и РУз
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
Мэра и&nbsp;вице-мэра Бишкека на&nbsp;дороге остановили для разборок Мэра и вице-мэра Бишкека на дороге остановили для разборок
Бизнес
KOICA и&nbsp;Минпросвещения КР&nbsp;запускают проект для устойчивого будущего школьников KOICA и Минпросвещения КР запускают проект для устойчивого будущего школьников
Готовьтесь к&nbsp;учебному году в&nbsp;O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor Готовьтесь к учебному году в O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor
Каждый вклад&nbsp;&mdash; ближе к&nbsp;мечте вместе с&nbsp;Doscredobank Каждый вклад — ближе к мечте вместе с Doscredobank
KOICA запускает проект по&nbsp;улучшению качества воздуха в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA запускает проект по улучшению качества воздуха в Кыргызской Республике
22 августа, пятница
20:28
Spark установит зарядные станции для электромобилей на туристических объектах КР Spark установит зарядные станции для электромобилей на ...
20:11
На КПП казахско-кыргызской границы намерены внедрить электронные очереди
20:00
В Бишкеке временно изменятся схемы движения 14 автобусных маршрутов
19:48
В Бишкеке состоится кыргызско-турецкий бизнес-форум
19:25
Фильм из Кыргызстана «Качкын» участвует в конкурсе Lendoc Film Festival