Spark установит зарядные станции для электромобилей на туристических объектах КР

Глава Фонда поддержки развития туризма Данияр Косумбаев провел рабочую встречу с представителями компании Spark, ведущего оператора по установке зарядных станций для электромобилей.

Как сообщили в фонде, стороны подписали договор о сотрудничестве, предусматривающий размещение зарядных станций на ключевых туристических объектах по всей стране. Речь идет о рест-пойнтах и туристических информационных центрах.

«Установка современных зарядных станций позволит не только повысить комфорт путешествий для владельцев электромобилей, но и внедрить экологически чистые, энергоэффективные решения на туристических объектах», — отметили в фонде.

Также сообщается, что рест-пойнты и туристические информационные центры будут обновляться согласно современным стандартам и меняющимся потребностям путешественников.