Тепловой стресс на рабочем месте стал глобальной общественной проблемой

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирная метеорологическая организация (ВМО) опубликовали новый совместный доклад и руководство, посвященные возрастающей угрозе экстремальной жары для здоровья работников во всем мире.

По их данным, изменение климата увеличивает частоту и интенсивность периодов аномальной жары. Последствия повышения температур для здоровья уже ощущают на себе многие работники, которым приходится регулярно трудиться в условиях опасных термических нагрузок, особенно заниматься физическим трудом в таких отраслях, как сельское хозяйство, строительство и рыболовство.

Учащение эпизодов жары также провоцирует рост заболеваемости среди уязвимых групп населения, в том числе детей, пожилых и малоимущих лиц, в развивающихся странах.

Читайте по теме
Аномальная жара: изменение климата и солнечный удар по экономике Кыргызстана

В новом руководстве предлагаются научно обоснованные практические решения, помогающие защитить жизнь людей, сократить неравенство и повысить устойчивость трудовых ресурсов перед лицом негативных факторов в эпоху глобального потепления.

Как сообщают в ВОЗ, новый доклад и техническое руководство «Изменение климата и тепловой стресс на производстве» подготовлены на основе результатов научных исследований и доказательств, которые были получены за последние полвека и однозначно свидетельствуют о том, что повышение температур крайне негативно сказываются на здоровье и производительности труда.

По данным ВМО, 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений. Дневные температуры выше 40°C и даже 50°C становятся все более частым явлением, и это говорит о необходимости срочно принять меры для защиты работников во всем мире от растущих тепловых перегрузок.

«Тепловой стресс на рабочем месте стал глобальной общественной проблемой. Защита работников от теплового перенапряжения не только медицинское требование, но и экономическая необходимость», — говорится в сообщении.

Согласно докладу, с каждым градусом выше 20 градусов Цельсия производительность труда снижается на 2–3 процента.

Опасные последствия жары для организма включают тепловой удар, обезвоживание, нарушение функции почек и неврологические расстройства — все они в перспективе угрожают здоровью населения и экономической безопасности.

С негативными последствиями высоких температур сталкивается примерно половина мирового населения.

Для противодействия этим тенденциям авторы доклада призывают принимать и реализовывать планы действий по защите работников от тепловых угроз, которые должны учитывать отраслевые и региональные особенности и разрабатываться совместно с работодателями, работниками, профсоюзами и экспертами по вопросам общественного здравоохранения.
