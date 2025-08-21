21:07
Общество

В Бишкеке проходит III молодежный форум Кыргызстан — Казахстан

21 августа в Бишкеке состоялось открытие III Молодежного форума Кыргызстан — Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации и молодежной политики.

Отмечается, что данный форум является уникальной площадкой, объединившей более 300 молодых IT-предпринимателей, программистов, разработчиков стартапов, цифровых художников, блогеров, поэтов и медиа-творцов из Кыргызстана и Казахстана.

Молодые предприниматели представили десятки инновационных проектов в области искусственного интеллекта, цифровых технологий, кибербезопасности и образовательных платформ.

В рамках мероприятия форума проходят панельные сессии на актуальные темы с участием лидеров IT-отрасли двух стран: «AI-стартапы нового поколения: от локальной идеи к глобальному рынку» и «Ed-tech проекты: новые вызовы» по инновациям в образовании.

Министр культуры КР Мирбек Мамбеталиев в ходе мероприятия отметил, что еще одним важным событием нынешнего форума является открытие памятников духовным символам двух братских народов — Чингизу Айтматову и Мухтару Ауэзову в рамках проекта «Золотой мост».

«Два великих писателя являются великой гордостью не только казахского и кыргызского народов, но и всего тюркского мира. Их наследие — золотой мост нашей общей истории, дружбы и культурного единства», — сказал министр.

