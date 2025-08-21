14:13
USD 87.44
EUR 101.77
RUB 1.08
Общество

В Балыкчи в ходе операции «Арсенал» были изъяты оружие и рога диких животных

Сотрудники Балыкчинского ГУВД изъяли огнестрельное оружие и рога диких животных в ходе профилактического мероприятия под названием «Арсенал». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, в рамках возбужденного уголовного дела по части 1 статьи 267 Уголовного кодекса КР сотрудники Балыкчинского городского отдела внутренних дел провели обыски.

В результате операции из дома жителя села Ак-Олон, З.Э., 1994 года рождения, были изъяты следующие предметы:

  • 1 гладкоствольное пятизарядное огнестрельное оружие калибра 12;
  • 1 гладкоствольное огнестрельное оружие калибра 32;
  • 1 ствол от огнестрельного оружия калибра 12;
  • 1 ствол от огнестрельного оружия калибра 16;
  • 3 части приклада и цевья;
  • 9 готовых к использованию патронов;
  • 55 пустых латунных гильз;
  • рога дикого горного козла и косули.

А также при обыске в доме жителя села Боз-Бармак А.К., 1958 года рождения, были обнаружены следующие предметы:

  • 75 неизвестных патронов к нарезному огнестрельному оружию;
  • 48 пустых латунных гильз;
  • 1 военный металлоискатель;
  • рога дикой косули.

Отмечаются, что изъятые предметы переданы в следственную службу для проведения соответствующей экспертизы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340477/
просмотров: 252
Версия для печати
Материалы по теме
В Балыкчи вырубают деревья. В мэрии обещают обновить озеленение
О масштабных преобразованиях в Балыкчи рассказал Дайырбек Орунбеков
Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол успешно перенес операцию на спине
В Балыкчи начался снос строений для строительства шестиполосной дороги
Красные надписи «снос» появились на заборах и домах в Балыкчи
Вот вам работа! — экс-мэр Балыкчи обратился к губернатору из-за аварийного пирса
В Балыкчи заложили капсулу под строительство ипотечных домов
В Балыкчи 20 июля стартует строительство ипотечного жилья
Готов эскиз нового спортивного комплекса в Балыкчи
МИД России следит за ситуацией с памятником Петру Семенову-Тян-Шанскому
Популярные новости
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Мы&nbsp;не&nbsp;скот! Крик души, или Что творится на&nbsp;границе между&nbsp;КР и&nbsp;РУз Мы не скот! Крик души, или Что творится на границе между КР и РУз
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
Мэра и&nbsp;вице-мэра Бишкека на&nbsp;дороге остановили для разборок Мэра и вице-мэра Бишкека на дороге остановили для разборок
Бизнес
MegaPay: оплата детсадов в&nbsp;пару кликов без комиссии и&nbsp;очередей MegaPay: оплата детсадов в пару кликов без комиссии и очередей
&laquo;Элдик Банк&raquo;: новый этап в&nbsp;развитии цифровой экономики страны «Элдик Банк»: новый этап в развитии цифровой экономики страны
В&nbsp;Кыргызстане появится первый национальный автомобиль Muras В Кыргызстане появится первый национальный автомобиль Muras
&laquo;Капитал Банк&raquo;: надежность, стабильность и&nbsp;государственная поддержка «Капитал Банк»: надежность, стабильность и государственная поддержка
21 августа, четверг
14:00
Три года в собственности страны. Кумтор перечислил в бюджет более $1 миллиарда Три года в собственности страны. Кумтор перечислил в бю...
13:58
В Бишкеке сгорел склад с ягодами на площади 1,5 тысячи квадратных метров
13:56
В Баткене детсад возводят с нарушением качества: что предпринял Минстрой
13:44
Кабмин изменил правила регистрации транспорта и сдачи экзаменов на права
13:41
В Балыкчи в ходе операции «Арсенал» были изъяты оружие и рога диких животных