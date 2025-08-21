В Балыкчи в ходе операции «Арсенал» были изъяты оружие и рога диких животных

Сотрудники Балыкчинского ГУВД изъяли огнестрельное оружие и рога диких животных в ходе профилактического мероприятия под названием «Арсенал». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, в рамках возбужденного уголовного дела по части 1 статьи 267 Уголовного кодекса КР сотрудники Балыкчинского городского отдела внутренних дел провели обыски.

В результате операции из дома жителя села Ак-Олон, З.Э., 1994 года рождения, были изъяты следующие предметы:

1 гладкоствольное пятизарядное огнестрельное оружие калибра 12;

1 гладкоствольное огнестрельное оружие калибра 32;

1 ствол от огнестрельного оружия калибра 12;

1 ствол от огнестрельного оружия калибра 16;

3 части приклада и цевья;

9 готовых к использованию патронов;

55 пустых латунных гильз;

рога дикого горного козла и косули.

75 неизвестных патронов к нарезному огнестрельному оружию;

48 пустых латунных гильз;

1 военный металлоискатель;

рога дикой косули.

А также при обыске в доме жителя села Боз-Бармак А.К., 1958 года рождения, были обнаружены следующие предметы:

Отмечаются, что изъятые предметы переданы в следственную службу для проведения соответствующей экспертизы.