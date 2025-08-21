12:39
ЦИК утвердила новые правила распределения бесплатного эфира для кандидатов

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР утвердила обновленную инструкцию о порядке жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени на государственных телеканалах и печатной площади в периодических изданиях. Документ принят постановлением ЦИК 15 августа 2025 года.

Согласно новой редакции, жеребьевка проводится после завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 35 календарных дней до дня голосования (ранее — 30 дней). Бесплатное эфирное время теперь должно предоставляться исключительно в прайм-тайм — с 20.00 до 24.00.

В теледебатах и иных подобных мероприятиях смогут участвовать только сами кандидаты.

Участие их доверенных лиц и групп поддержки больше не допускается. При отказе или неявке эфирное время в дебатах другому кандидату не передается.

В то же время впервые закреплено, что бесплатное эфирное время и печатные площади, не использованные кандидатами для индивидуальных выступлений или публикаций, не будут «сгорать». Теперь, если кандидат ими не воспользовался, сами телеканалы и газеты смогут использовать их по своему усмотрению, но с разрешения ЦИК.

Жеребьевка проводится отдельно по каждому телеканалу и каждому печатному изданию. График распределения утверждается решением ЦИК и публикуется на официальном сайте комиссии, а также в государственных периодических изданиях.
