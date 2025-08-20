11:30
USD 87.45
EUR 102.10
RUB 1.09
Общество

Кыргызско-Казахский молодежный форум пройдет в Бишкеке

Министерство культуры, информации и молодежной политики сообщает о проведении 21 августа Кыргызско-Казахского форума, посвященного развитию информационных технологий и цифрового взаимодействия между молодежью Кыргызстана и Казахстана.

Цель форума — укрепление дружбы и сотрудничества между молодежью Кыргызстана и Казахстана, обмен опытом в сфере IT, стартапов, цифрового предпринимательства и инноваций.

В программе форума:

— панельные сессии с лидерами IT-индустрии и EdTech-проектов;
— питчинг инновационных AI-стартапов;
— общение с инвесторами, экспертами и будущими партнерами;
— кофе-брейк и нетворкинг в современном пространстве IT-Hub Технопарк.

Темы форума:

— AI-стартапы нового поколения: от идеи до глобального рынка;
— EdTech-проекты и новые вызовы образования;
— Питчинг стартапов AI NEXT с участием лучших команд двух стран.

Форум дает отличную возможность найти партнеров, инвесторов и единомышленников, а также вдохновиться историями успеха.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340295/
просмотров: 269
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекте кыргыз-казак жаштарынын форуму өтөт
Президенты Кыргызстана и Казахстана откроют «Золотой мост дружбы»
Казахстан призывает страны Центральной Азии справедливо распределять воду
Как Россия готовила захват Казахстана. Утечка документов ГРУ
Педагоги Кыргызстана принимают участие в форуме «Евразийская перемена» в Москве
Иран и Кыргызстан могут возобновить прямое авиасообщение
Чолпон-Ата форуму. Кыргызстан менен Орусия 270 млн долларлык документтерге койду
Президент Садыр Жапаров Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустинди кабыл алды
Форум в Чолпон-Ате. Кыргызстан и Россия подписали документы на $270 миллионов
Starlink официально вошел на рынок Казахстана
Популярные новости
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Мы&nbsp;не&nbsp;скот! Крик души, или Что творится на&nbsp;границе между&nbsp;КР и&nbsp;РУз Мы не скот! Крик души, или Что творится на границе между КР и РУз
Бассейны и&nbsp;аквапарки Бишкека и&nbsp;окрестностей столицы Бассейны и аквапарки Бишкека и окрестностей столицы
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
Бизнес
MEGA открыла новые центры обслуживания в&nbsp;регионах Кыргызстана MEGA открыла новые центры обслуживания в регионах Кыргызстана
Есть трудности и&nbsp;есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться Есть трудности и есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться
Оформите ОСАГО от&nbsp;&laquo;КыргызГосстраха&raquo; в&nbsp;MegaPay и&nbsp;получите 10&nbsp;процентов кешбэка Оформите ОСАГО от «КыргызГосстраха» в MegaPay и получите 10 процентов кешбэка
&laquo;Beeline Кыргызстан&raquo; представляет нового генерального директора «Beeline Кыргызстан» представляет нового генерального директора
20 августа, среда
11:10
На юге КР автомобилистов оштрафовали за агрессивное вождение на 35 тысяч сомов На юге КР автомобилистов оштрафовали за агрессивное вож...
11:06
Услугой онлайн-прописки воспользовались около 100 тысяч кыргызстанцев
11:02
Внимание, дети! На общественном транспорте размещают предупреждающие баннеры
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 20 августа
10:54
В полпредстве показали, как изменилась закусочная «Апамдын каттамасы»