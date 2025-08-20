Кыргызско-Казахский молодежный форум пройдет в Бишкеке

Министерство культуры, информации и молодежной политики сообщает о проведении 21 августа Кыргызско-Казахского форума, посвященного развитию информационных технологий и цифрового взаимодействия между молодежью Кыргызстана и Казахстана.

Цель форума — укрепление дружбы и сотрудничества между молодежью Кыргызстана и Казахстана, обмен опытом в сфере IT, стартапов, цифрового предпринимательства и инноваций.

В программе форума:

— панельные сессии с лидерами IT-индустрии и EdTech-проектов;

— питчинг инновационных AI-стартапов;

— общение с инвесторами, экспертами и будущими партнерами;

— кофе-брейк и нетворкинг в современном пространстве IT-Hub Технопарк.

Темы форума:

— AI-стартапы нового поколения: от идеи до глобального рынка;

— EdTech-проекты и новые вызовы образования;

— Питчинг стартапов AI NEXT с участием лучших команд двух стран.

Форум дает отличную возможность найти партнеров, инвесторов и единомышленников, а также вдохновиться историями успеха.