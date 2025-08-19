21:58
Общество

Дональд Трамп: Возвращение Крыма и вступление Украины в НАТО невозможны

Великобритания, Франция и Германия хотят отправить миротворцев в Украину, но американских войск там не будет. Такое заявление, как передает Deutsche Welle, сделал президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

«Они не будут частью НАТО, но у нас есть европейские страны, и они уже вовлечены», — отметил он.

При этом обеспечение гарантий безопасности Украины со стороны США может выражаться в использовании ВВС, считает американский президент. Европейские же страны «будут вкладывать в это все силы».

Возвращение аннексированного Россией Крыма Украине невозможно, также заявил Трамп, но Украина якобы «получит много земли». Американский лидер также выразил надежду, что Путин «будет вести себя хорошо», иначе «ситуация будет тяжелой».

«Я надеюсь, что президент Зеленский сделает то, что должен. Он также должен проявить гибкость», — добавил Трамп.

В возможной встрече президентов РФ и Украины он участвовать не планирует. Трамп также отметил, что звонил Путину после встречи с Зеленским и европейскими лидерами и разговор получился «очень хорошим».

«Я не сделал этого в их присутствии, я подумал, что это было бы неуважением к президенту Путину», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340243/
просмотров: 248
