Казахстан и Узбекистан договорились обеспечить безопасность на площадках для АЭС

Казахстан и Узбекистан договорились о сотрудничестве в области обеспечения безопасности на площадках для строительства атомных электростанций.

Как сообщают узбекские СМИ, в Ташкенте состоялась встреча с участием вице-министра экологии и природных ресурсов Казахстана Жомарта Алиева и директора Агентства по развитию атомной энергетики «Узатом» при кабмине Узбекистана Азима Ахмедхаджаева.

Стороны обсудили вопросы радиационной и ядерной безопасности, сейсмостойкости площадок для АЭС, а также охраны экологии. Достигнута договоренность о создании совместной системы мониторинга радиационной и экологической обстановки, а также о сотрудничестве в сфере оперативного реагирования на возможные аварийные ситуации.

Отдельное внимание уделили подготовке кадров. В частности планируется использование образовательных программ на базе ташкентского филиала Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.

По словам Жомарта Алиева, Казахстан заинтересован в обмене опытом с Узбекистаном, чтобы избежать ошибок при реализации атомных проектов. В свою очередь Азим Ахмедхаджаев подчеркнул важность расширения сотрудничества, включая проекты в энергетике, медицине, сельском хозяйстве и водоочистке.

Напомним, Узбекистан намерен построить первую атомную электростанцию в Джизакской области при участии госкорпорации «Росатом». В Казахстане для возведения АЭС выбрана площадка в Алматинской области, где проект также реализуется с участием российского партнера.



