Фильм «Курак» примет участие в Пусанском международном кинофестивале

Кыргызский фильм покойного режиссера Эмиля Атагелдиева и режиссера-продюсера Эрке Джумакматовой «Курак» будет представлен на мировом экране в рамках Пусанского международного кинофестиваля. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры.

По ее данным, кинокартина вошла в конкурсную программу «Азиатское видение» (Asian Vision), где будет бороться за главный приз в номинации «Лучший азиатский фильм».

Отмечается, что проект был реализован при поддержке департамента кинематографии Министерства культуры, информации и молодежной политики КР.

Юбилейный, 30-й Пусанский международный кинофестиваль пройдет с 17 по 26 сентября 2025 года в городе Пусане, Республика Корея.