Общество

На разрушение природы тратится в 30 раз больше денег, чем на ее защиту — ООН

Фото UNICEF. Использование неэкологичного транспорта ведет к сильнейшему загрязнению окружающей среды. Бангкок, Таиланд

Инвестиции в деятельность, разрушающую природу, в 30 раз превышают инвестиции в меры по ее защите. Об этом говорится в новом докладе Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Документ основан на данных за 2023 год. Его авторы уточняют, что общий объем финансовых потоков, связанных с деятельностью, вредящей природе, достигает $7,3 триллиона. Из них $4,9 триллиона тратят в виде частных капиталовложений, в основном сосредоточенных в таких секторах, как коммунальное обслуживание, промышленность, энергетика и производство сырьевых материалов.

Еще $2,4 триллиона — это государственные субсидии на добычу ископаемого топлива, строительство, использование неэкологичных видов транспорта и вредящих природе методов ведения сельского хозяйства и водопользования.

Только $220 миллиардов в 2023-м составили инвестиции в решения, которые призваны защитить природу. Почти 90 процентов из них поступило из государственных источников.

По подсчетам ЮНЕП, инвестиции в такие решения необходимо увеличить как минимум в 2,5 раза — до $571 миллиарда в год. Эта сумма составляет всего 0,5 процента мирового ВВП.

Перенаправление потоков частного и государственного капитала является наиболее мощным инструментом для переориентации рынков на устойчивое развитие, отмечается в докладе. Его авторы представили рамочную концепцию, призванную помочь политикам и бизнесу поэтапно проводить реформы и наращивать количество экологичных решений во всех секторах экономики.

Эта концепция намечает путь к постепенному отказу от разрушительных субсидий и инвестиций при одновременном масштабировании средств, благоприятных для природы. Она предлагает конкретные варианты действий для государственных и частных компаний на всех участках цепочек поставок.
