Происшествия

Четыре компании в Аламединском районе нанесли ущерб экологии на миллионы сомов

Прокуратура Аламединского района Чуйской области выявила грубые нарушения экологического законодательства в деятельности четырех компаний. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В ходе проверки в селе Кара-Жыгач прокуроры установили, что ОсОО «С», «АКП», «ЖКД» и «АП» грубо нарушали технологию производства песчано-гравийной смеси. Предприятия промывали сырье и сбрасывали загрязненные сточные воды прямо на землю. При этом компании полностью игнорировали фильтрационные и очистные процедуры.

Специалисты регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора по Бишкеку и Аламединскому району провели экспертизу. Согласно их данным, бесконтрольный слив грязной воды причинил ущерб окружающей среде в размере 7,1 миллиона сомов.

По результатам проверки прокуратура возбудила уголовное дело по статье 298 УК КР «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ». Следователи проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств дела и привлечения виновных к ответственности.
