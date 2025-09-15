21:07
Агент 024

В Григорьевском ущелье дымящий экскаватор загрязняет воздух при дорожных работах

В Григорьевском ущелье (Чон-Ак-Суу) Иссык-Кульской области жители заметили серьезную экологическую проблему при строительстве дороги. Об этом они сообщили 24.kg.

По их словам, в ущелье активно укладывают дорожное покрытие. На участке ремонта они заметили технику китайской компании China Road. Однако их внимание привлек экскаватор, который, несмотря на явную неисправность, продолжал работать, выпуская густой дым.

«Мы ехали группой и издалека подумали, что начался пожар, но оказалось, что это экскаватор так сильно коптил. Стало страшно за экологию. В таком состоянии технику нельзя допускать к работам. Видимо, в такой дали некому обратить на это внимание, вот они и продолжают работать даже в таком состоянии», — отметил очевидец.

Жители призывают власти обратить внимание на ситуацию, чтобы защитить природу региона от дополнительного загрязнения.

