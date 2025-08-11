14:31
Общество

Торговцы Ошского рынка протестуют против сноса торговых точек

Торговцы Ошского рынка протестуют против сноса их торговых точек, расположенных вдоль реки Ала-Арчи. С предпринимателями встретился вице-мэр Бишкека Рамиз Алиев.

По словам собравшихся, в прошлую пятницу сотрудники мэрии потребовали торговцев освободить торговые контейнеры до понедельника, при этом не предупредив их об этом заблаговременно и не предложив места для переезда.

«Вы говорите, что предупреждали торговцев за три месяца. Но к нам пришли только в пятницу. Если бы заранее сказали, мы бы не покупали товары. Я продаю одежду, и у меня долг в 500 тысяч сомов», — сказал один из предпринимателей.

Другая женщина отметила, что на месте, где муниципалитет собирается сносить контейнеры, законно работают около 400 торговцев и честно платят налоги.

«Приходить внезапно и говорить переехать в другое место неправильно. Если бы подготовили нам рабочие места и просили переехать, а мы бы сопротивлялись, было бы неправильно с нашей стороны. Поэтому мы просим не трогать нас, пока не будет готов новый рынок», — сказала она.

Рамиз Алиев ответил, что действительно торговцы работают законно, но необходимо освободить берега реки и построить там променад. Для переезда в другое место он дал предпринимателям 15 дней.

Чиновник также подчеркнул, что пока мэрия готова предоставить только 20 мест на Ошском рынке, для остальных же торговцев она поищет места на других базарах. Но когда они будут предоставлены, он не уточнил.

Напомним, 7 августа мэр Айбек Джунушалиев поручил акимиату Ленинского района завершить все необходимые работы на территории Ошского рынка, а также демонтировать объекты без разрешительных документов вдоль реки Ала-Арчи и расчистить прилегающие участки от мусора.

В июне градоначальник также проводил инспекцию вдоль реки Ала-Арчи. Он поручал рассмотреть возможность организации сквера и подготовить эскизные проекты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339169/
просмотров: 237
