10:23
USD 87.43
EUR 101.89
RUB 1.10
Общество

В Кыргызстане изменятся коэффициенты для расчета зарплаты работников соцзащиты

Кабинет министров утвердил изменения в порядок оплаты труда работников системы социальной защиты населения. Изменения коснутся коэффициентов, которые используются для расчета заработной платы в этой сфере.

Решение принято в рамках реализации указа президента № 167 от 28 мая 2025 года, направленного на выравнивание и унификацию моделей оплаты труда бюджетников.

В нескольких пунктах приложения к постановлению от 30 марта 2022-го № 184 коэффициенты повышаются. Например, коэффициент 1,30 заменяется 1,40, 1,51 — 1,75, 1,79 — 1,80 и так далее.

Это означает, что зарплата работников соцзащиты вырастет за счет повышения базовых множителей, применяемых при расчете оплаты труда.

Нововведения вступают в силу с 1 мая 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339246/
просмотров: 173
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин обновил перечень нормативных полномочий, передаваемых госорганам
Кабмин обновил правила торговли продуктами питания в Кыргызстане
В Джалал-Абаде достраивают здание полпреда президента и мэрии за 1,65 миллиарда
Выход из изоляции: КР за развитие инфраструктуры стран без выхода к морю
Механизм борьбы с новыми психоактивными веществами запустили в КР
Власти упростят лицензирование частных школ — запускается 100-дневная реформа
Образы кыргызских политиков: кто технократ, а кто «серый кардинал»
В 2024 году рост строительной отрасли в КР был самым высоким среди стран СНГ
Кабмин КР оптимизировал выдачу лицензий и сертификатов в сфере строительства
Кабмин утвердил новый список болезней, при которых нельзя держать под стражей
Популярные новости
Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в&nbsp;воду Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в воду
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и&nbsp;номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
В&nbsp;Кыргызстане появилась первая женщина-пилот В Кыргызстане появилась первая женщина-пилот
В&nbsp;парке Навои в&nbsp;Оше сносят объекты Омурбека Текебаева и&nbsp;Чолпон Султанбековой В парке Навои в Оше сносят объекты Омурбека Текебаева и Чолпон Султанбековой
Бизнес
Принимайте оплату без комиссий вместе с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Принимайте оплату без комиссий вместе с «Оптима Банком»
Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в&nbsp;Кыргызстане Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в Кыргызстане
Минприроды и&nbsp;&laquo;Элдик Банк&raquo; будут сотрудничать в&nbsp;сфере экологии и&nbsp;ESG Минприроды и «Элдик Банк» будут сотрудничать в сфере экологии и ESG
Собери свое летнее комбо с&nbsp;О! Собери свое летнее комбо с О!
12 августа, вторник
10:21
В КР утвержден порядок изоляции пациентов, отказавшихся от лечения туберкулеза В КР утвержден порядок изоляции пациентов, отказавшихся...
10:12
«Кыргыз почтасы» будет брать 2 процента комиссии за доставку пенсий и пособий
10:09
В Кыргызстане обновили порядок назначения пенсий и пособий силовикам
10:05
Принимайте оплату без комиссий вместе с «Оптима Банком»
10:02
Кабмин обновил перечень нормативных полномочий, передаваемых госорганам