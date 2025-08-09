Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев вручил паспорт гражданина Кыргызской Республики космонавту, Герою КР Салижану Шарипову.

Фото кабмина. Космонавт Салижан Шарипов получил паспорт КР из рук главы кабмина

«Для меня большая честь вручить паспорт такому выдающемуся человеку. Салижан Шарипов — гордость нашей страны. Для нас вы всегда были и остаетесь народным космонавтом», — сказал Адылбек Касымалиев.

В ответ Салижан Шарипов поблагодарил за внимание и отметил, что всегда чувствовал связь с Кыргызстаном и гордится своим происхождением.