14:56
USD 87.45
EUR 101.77
RUB 1.10
Общество

Космонавт Салижан Шарипов получил паспорт КР из рук главы кабмина

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев вручил паспорт гражданина Кыргызской Республики космонавту, Герою КР Салижану Шарипову.

кабмина
Фото кабмина. Космонавт Салижан Шарипов получил паспорт КР из рук главы кабмина

«Для меня большая честь вручить паспорт такому выдающемуся человеку. Салижан Шарипов — гордость нашей страны. Для нас вы всегда были и остаетесь народным космонавтом», — сказал Адылбек Касымалиев.

В ответ Салижан Шарипов поблагодарил за внимание и отметил, что всегда чувствовал связь с Кыргызстаном и гордится своим происхождением.

 

Справка 

Салижан Шарипов — космонавт, Герой Кыргызской Республики, генерал-майор авиации. Родился 24 августа 1964 года в селе Узген Ошской области. Окончил Качинское высшее военное авиационное училище летчиков, служил в Военно-воздушных силах СССР и России.

В 1990-м зачислен в отряд космонавтов. Совершил два космических полета: в 1998 году на корабле «Индевор» (STS-89) в составе экипажа NASA и в 2004-2005 годах как командир корабля «Союз ТМА-5» и 10-й основной экспедиции на МКС. Общая продолжительность полетов — 201 сутки.

Награжден званием Героя Российской Федерации, Героя Кыргызской Республики, орденами и медалями России, Кыргызстана и ряда других государств.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339035/
просмотров: 440
Версия для печати
Материалы по теме
Гордость страны. Министр труда встретился с космонавтом Салижаном Шариповым
День космонавтики. Что вы знаете о Салижане Шарипове? Тест
ОАЭ намерены высадить эмиратского астронавта на Луну в ближайшие 10 лет
Садыр Жапаров поздравил с юбилеем первого космонавта-кыргызстанца
Первая женщина-космонавт из Беларуси отправляется на МКС
Космонавт Салижан Шарипов поздравил читателей 24.kg с Новым годом
Садыр Жапаров встретился с российским космонавтом-испытателем Сергеем Корсаковым
Космонавт Сергей Корсаков встретится с бишкекчанами и посетит свою школу
Дух захватывает. Российские космонавты показали вид на Землю с МКС
«Луна 24». Как Кыргызстан помог Советскому Союзу одержать победу в космосе
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж? Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж?
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;восемь часов отключили телевидение и&nbsp;радио В Кыргызстане на восемь часов отключили телевидение и радио
В&nbsp;200 километрах от&nbsp;границы Кыргызстана начнется строительство АЭС В 200 километрах от границы Кыргызстана начнется строительство АЭС
Бизнес
Собери свое летнее комбо с&nbsp;О! Собери свое летнее комбо с О!
Платите банку за&nbsp;каждый входящий QR? В&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; 0&nbsp;процентов комиссии Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
Лето без границ с&nbsp;роумингом от&nbsp;Beeline Лето без границ с роумингом от Beeline
Подключайте выгодный интернет от&nbsp;О! для путешествий&nbsp;&mdash; от&nbsp;90&nbsp;сомов Подключайте выгодный интернет от О! для путешествий — от 90 сомов
9 августа, суббота
14:45
Алиев и Пашинян тоже хотят выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию Алиев и Пашинян тоже хотят выдвинуть Дональда Трампа на...
14:34
В Бишкеке топит перекресток улиц Ахунбаева и Шукурова: жители жалуются
14:11
Космонавт Салижан Шарипов получил паспорт КР из рук главы кабмина
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 9 августа. Как изменились цены за неделю
13:42
Кыргызстанец Усман Капаров завоевал бронзу на молодежном чемпионате Азии