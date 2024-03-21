Первая женщина-космонавт из Беларуси отправляется на МКС

Корабль «Союз МС-25» с россиянином Олегом Новицким, американкой Трейси Дайсон и беларуской Мариной Василевской полетит к Международной космической станции (МКС) сегодня, 21 марта. Об этом в своем Telegram-канале сообщила госкорпорация «Роскосмос».

Фото СМИ. Первая женщина-космонавт Беларуси - Марина Василевская

Отмечается, что Марина Василевская станет первой женщиной-космонавтом в истории независимой Беларуси, которая примет участие в космическом полете. Его длительность составит 3 часа 19 минут. К 19.40 по московскому времени корабль пристыкуется к модулю «Причал» российского сегмента МКС.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что на стартовом столе космодрома Байконур разместили ракету «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-25». Старт посвящен 90-летию советского космонавта Юрия Гагарина, впервые побывавшего в космосе.