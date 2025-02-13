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Общество

ОАЭ намерены высадить эмиратского астронавта на Луну в ближайшие 10 лет

Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида из Объединенных Арабских Эмиратов обсуждает с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) полет эмиратского астронавта на Луну в рамках программы Artemis. Об этом сообщила газета The National со ссылкой на главу NASA Билла Нельсона.

По его словам, идут переговоры, но пока не готовы сделать заявление.

К настоящему моменту к полетам на Луну в рамках миссии Artemis допущены только американские и канадские астронавты, говорится в публикации.

Весной 2019-го NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, состоящей из трех этапов. Первый из них (Artemis I) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System (SLS) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis II) — облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis III) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319883/
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