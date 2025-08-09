18:05
Общество

В Туркменистане прошли Дни культуры Кыргызстана и Таджикистана

В национальной туристической зоне «Аваза» в рамках третьей конференции ООН по развивающимся государствам, не имеющим выхода к морю, прошли Дни культуры Кыргызстана и Таджикистана. 

По данным МИД страны, были организованы выставочные площадки, где были представлены национальные традиции и культурное наследие.

КР удивила гостей изысканными национальными костюмами и традиционными блюдами, а РТ угощала пловом, свежим хлебом и восточными сладостями, получив высокую оценку за кулинарное мастерство.

Завершил день музыкальный концерт с участием творческих коллективов всех трех государств. Артисты исполнили народные танцы, песни и национальную музыку, создавая атмосферу единства и веселья, к которой с радостью присоединились зрители.

Организаторы отметили, что Дни культуры стали важным событием для укрепления дружбы и культурного диалога между странами Центральной Азии, способствуя развитию гуманитарного сотрудничества.
