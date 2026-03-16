В Стамбуле пройдут Дни кыргызского кино

С 24 по 26 марта в кинотеатре Atlas в Стамбуле (Турция) состоятся Дни кыргызского кино. Об этом сообщили в пресс- службе Минкультуры.

По ее данным, мероприятие организовано с целью представить кыргызскую кинематографию на международной арене, расширить культурное сотрудничество и познакомить турецкую аудиторию с современным кыргызским киноискусством.

В рамках Дней кыргызского кино зрителям покажут художественные фильмы известных кыргызских режиссеров. Среди них — «Кара Кызыл Сары» Актана Арым Кубата, «Качкын» Дастана Жапар уулу и «Рай под ногами матерей 2» Руслана Акуна.

Фото Минкультуры.

Киноленты отражают жизнь кыргызского общества, судьбы людей, национальные культурные ценности и современные социальные вопросы, демонстрируя международной аудитории уникальный стиль и содержание кыргызского кино.

Отмечается, что Дни кыргызского кино являются важным культурным событием, направленным на развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами и популяризацию кыргызского кино за рубежом.
