10:37
USD 87.45
EUR 102.02
RUB 1.06
Общество

В Кыргызстане пройдут Дни культуры России

В Бишкеке 1-2 ноября в рамках Дней культуры Российской Федерации в Кыргызской Республике состоится показ спектакля для детей и взрослых «Сказка о потерянном времени». Постановка создана по одноименному произведению Евгения Шварца. Об этом сообщает Минкультуры.

По его данным, постановку представит «Мастерская «12» Никиты Михалкова, а пройдет спектакль на большой сцене Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова.

«Сказка о потерянном времени» — это увлекательная и поучительная история, призывающая ценить каждое мгновение. Она рассказывает о школьнике Пете, который привык все откладывать «на потом» и однажды в зеркале вместо своего отражения увидел... старика. Спектакль обещает стать настоящим театральным приключением, в котором обычные школьники столкнутся с коварными волшебниками и попытаются вернуть украденные часы и минуты», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346397/
просмотров: 187
Версия для печати
Материалы по теме
Для иностранцев. В России появится мобильное приложение Visit Russia
США предоставят Украине разведывательные данные для ударов вглубь России — СМИ
Работница «Почты России» отправила мошенникам в Кыргызстан 8,6 миллиона рублей
Россия выделит 30 квот для граждан Кыргызстана в творческие вузы
Китай пригрозил США из-за намерений ввести пошлины за импорт нефти из России
В Кыргызстане пройдут Дни культуры России
Делаем миграцию более комфортной — посол РФ в КР об изменениях в законах
Ужесточить правила, в том числе и для водителей с госномерами KG, хотят в России
Граждане Кыргызстана оказались в пятерке стран, откуда чаще всего приезжают в РФ
Депутат предлагает снизить стоимость растаможки для машин с российскими номерами
Популярные новости
США предложат подросткам-мигрантам $2,5&nbsp;тысячи, если они добровольно уедут США предложат подросткам-мигрантам $2,5 тысячи, если они добровольно уедут
Кыргызстанцы высадили 14&nbsp;тысяч деревьев в&nbsp;ущелье Кегети Кыргызстанцы высадили 14 тысяч деревьев в ущелье Кегети
Российский триллер, детективы и&nbsp;боевики. Что смотреть на&nbsp;следующей неделе Российский триллер, детективы и боевики. Что смотреть на следующей неделе
В&nbsp;Бишкеке приступают к&nbsp;сносу исторического здания музыкального училища В Бишкеке приступают к сносу исторического здания музыкального училища
Бизнес
В&nbsp;столице стартует масштабный розыгрыш от&nbsp;&laquo;Kia Центр Бишкек&raquo; В столице стартует масштабный розыгрыш от «Kia Центр Бишкек»
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: когда связь становится символом статуса Тариф Exclusive от MEGA: когда связь становится символом статуса
Новые бесплатные КОМБО-опции&nbsp;&mdash; новые впечатления от&nbsp;О! Новые бесплатные КОМБО-опции — новые впечатления от О!
Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с&nbsp;их&nbsp;праздником Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с их праздником
8 октября, среда
10:37
Внимание! В Бишкеке 9 октября отключат холодную воду Внимание! В Бишкеке 9 октября отключат холодную воду
10:24
Дело «Клоопа». Адвокаты осужденных обжаловали обвинительный приговор
10:15
Сколько получили пострадавшие в ДТП, рассказали в Госстраховой организации
10:14
После критики в БГК. Мэр Бишкека заступился за Мирлана Таалайбекова (Царикаева)
10:08
В Кыргызстане пройдут Дни культуры России