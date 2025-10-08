В Кыргызстане пройдут Дни культуры России

В Бишкеке 1-2 ноября в рамках Дней культуры Российской Федерации в Кыргызской Республике состоится показ спектакля для детей и взрослых «Сказка о потерянном времени». Постановка создана по одноименному произведению Евгения Шварца. Об этом сообщает Минкультуры.

По его данным, постановку представит «Мастерская «12» Никиты Михалкова, а пройдет спектакль на большой сцене Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова.

«Сказка о потерянном времени» — это увлекательная и поучительная история, призывающая ценить каждое мгновение. Она рассказывает о школьнике Пете, который привык все откладывать «на потом» и однажды в зеркале вместо своего отражения увидел... старика. Спектакль обещает стать настоящим театральным приключением, в котором обычные школьники столкнутся с коварными волшебниками и попытаются вернуть украденные часы и минуты», — говорится в сообщении.