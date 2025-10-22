С 29 октября по 2 ноября в Кыргызстане пройдут Дни культуры России, организованные при поддержке Министерства культуры РФ и «Росконцерта». Об этом сообщили в пресс-службе посольства России.

29 октября на сцене Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова выступят заслуженные артисты России Пелагея, Сергей Волчков, Александра Воробьева, Софья Онопченко, Вадим Эйленкриг, Николай Землянских и Анастасия Тюрина. Концерт пройдет в сопровождении оркестра «Фонограф-Симфо Джаз» под руководством народного артиста РФ Сергея Жилина.

В фойе филармонии в этот же день откроется фотовыставка Музея кино «На одном экране. Россия — Кыргызстан — Кино», посвященная сотрудничеству двух стран в области кинематографа.

Вечером 29 октября в кинотеатре «Манас» стартует Фестиваль российского кино. Гостей ждут показ фильма «Август» и встреча с режиссером Никитой Высоцким. В последующие дни будут продемонстрированы фильмы «Любовь Советского Союза», «В списках не значился», «Доктор динозавров», «Первый на Олимпе» и «Кракен».

С 30 октября по 2 ноября в Государственном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова состоятся гастроли театра «Мастерская 12» Никиты Михалкова. Бишкекские зрители увидят постановки «12» и «Сказка о потерянном времени» по произведению Евгения Шварца.

Проект проводится в рамках программы «Большие гастроли» и направлен на укрепление культурных связей между Россией и Кыргызстаном.