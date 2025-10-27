11:22
В городе Ош прошли Дни Японии

Посольство Японии в КР совместно с представительством JICA в нашей стране и Кыргызско-Японским центром человеческого развития (KRJC) 17-18 октября провело в южной столице Дни Японии в Оше.

В первый день в Ошском государственном университете состоялся показ японского фильма «Чудеса рядом», предназначенного для студентов, изучающих японский язык. Картина предоставлена японским фондом специально для кинопоказа.

Вечером того же дня в Ошском национальном драматическом театре имени Султана Ибраимова состоялся сольный концерт группы японских барабанов «Ооэдодайко», на котором присутствовали представители Ошской областной администрации и мэрии города.

Во второй день в Ошском государственном университете прошел День японской культуры. Программа началась с выступления группы «Ооэдодайко». Концерт продолжился выступлением группы, состоящей из волонтеров JICA, которые исполнили танцы под японские народные песни «Нанчю Соран Буши» и «Ханагаса ондо». После в их же исполнении прозвучали композиции на традиционном кыргызском инструменте — комузе.

Студенты ОшГУ, изучающие японский язык, исполнили японскую кавер-версию песни «Крылатые качели» и станцевали японский танец. Группа «Суши Бармак» исполнила песни из японских аниме, вовлекая публику в подпевание и создавая дружескую атмосферу. Программа завершилась показательными выступлениями от Федерации кэндо.

Помимо концертной программы, участники смогли познакомиться и с традиционной японской культурой в фойе университета, где волонтеры JICA и сотрудники KRJC знакомили всех желающих с каллиграфией, надеванием юкаты (летний вариант кимоно), оригами и традиционными играми.

Уголок японского языка также предоставил участникам возможность прикоснуться к миру японского языка. В своей приветственной речи на концерте и в День японской культуры советник посольства Японии Судзуки Хироюки выразил надежду на то, что это мероприятие поспособствует дальнейшему укреплению дружеских отношений между Японией и Кыргызстаном, а также южной столицей и эти
добрые отношения сохранятся и в будущем.
