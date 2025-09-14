13:42
Общество

В Кыргызстане пройдут Дни культуры России

В Кыргызстане пройдут Дни культуры России. Подготовку к мероприятию обсудили министр культуры, информации и молодежной политики КР Мирбек Мамбеталиев и министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Встреча состоялась в рамках XI Форума объединенных культур.

Минкультуры КР
Фото Минкультуры КР

Стороны также обсудили широкий круг вопросов культурно-гуманитарного сотрудничества, включая развитие совместных проектов в сфере искусства, образования, музейного и библиотечного дела, сохранения нематериального культурного наследия, а также поддержку молодежных инициатив.

Мирбек Мамбеталиев предложил рассмотреть возможность установки памятника Чингизу Айтматову в Санкт-Петербурге в 2028 году, в честь 100-летия великого писателя, и отметил его место в мировой литературе.

Кроме того, коллеги обсудили поддержку инициатив в сфере театра и кино, а также участие творческих сообществ Кыргызстана в международных проектах, таких как «Интервидение-2025».
