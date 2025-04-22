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Общество

В Кыргызстане проходят Дни культуры Азербайджана

Дни культуры Азербайджана, которые проходят в столице Кыргызстана, начались с открытия традиционной выставки изделий ручной работы 21 апреля в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Экспозиция «Национальное наследие, живущее в жемчужинах азербайджанского искусства» организована Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики КР и Министерством культуры Азербайджанской Республики.

из Интернета
Фото из Интернета. Открытие выставки

На открытии присутствовали мастера искусств, деятели литературы и культуры, творческие коллективы, писатели и представители СМИ из Азербайджана, а также сотрудники министерств двух стран, послы, представители дипломатических миссий и многочисленные гости.

На выставке были представлены 13 ковров из разных регионов Азербайджана, старые и новые фотографии Карабаха, старинная кухонная утварь, одежда с традиционными декоративными мотивами, изделия из цветного стекла, образцы традиционной лоскутной вязки.

В рамках мероприятия состоялся показ модной коллекции одежды молодого модельера Зюмрют Мирзалиевой, «созданной в результате художественного диалога прошлого и настоящего».

Первый день мероприятий завершился гала-концертом с участием азербайджанских артистов. На концерте прозвучали классические произведения кыргызского народа в сопровождении азербайджанских национальных инструментов.

Дни культуры Азербайджана продолжатся различными мероприятиями до 24 апреля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326915/
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