Афиша Бишкека на выходные: мастер-класс, кино и выставки

9-10 августа. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

25 июня — 28 августа. Выставка «Следы времени»

В центре выставки произведения декоративно-прикладного искусства и скульптуры, хранящиеся в золотом фонде музея. Представленные работы отражают художественные традиции кыргызского народа разных эпох, отсылая зрителя к национальному стилю, эстетике и духовным ориентирам.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

20 июля — 26 августа. Выставка, приуроченная к 90-летнему юбилею Теодора Герцена

В экспозиции представлены знаковые серии работ Теодора Герцена: линогравюры о жизни колхозной деревни, иллюстративная графика, портреты. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1-31 августа. Выставка «Краски внутреннего мира»

Выставка представлена художниками Бахрамжаном и Наргизахон Темировыми.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали, выступления

9 августа. Summer Fest

Летний фестиваль с музыкой и невероятной атмосферой. Выступят артисты Кыргызстана и Казахстана. Также вас ждут Street Food, ChIll zone, тематическая фотозонa и многое другое.

ТРЦ «Дордой-Плаза», 18.00-24.00.

10 августа. Кинопоказ

Состоится показ фильма Дени Вильнева «Дюна» (первая часть). Бар «Общество», 19.00, 21.50.

10 августа. Киноужин

Атмосфера уюта, вкусный ужин и отличный фильм — каждое воскресенье. В этот раз покажут фильм «Саякбай».

Freedom Hotel, 19.00.

10 августа. Стендап-концерт «Мне стыдно...»

Вас ждет самый честный и смешной стендап от команды StandUp Astana. Выступят Ашхат Ибитанов, Шынгыc Ермек, Мадина Байболова, Зарина Байболова.

ТЦ «Технопарк», 20.00.

Лекции, мастер-классы

10 августа. Игротека

Мы соберемся за одним столом, чтобы поиграть, пообщаться и познакомиться. Гостей ждут настольные игры на воображение, логику и командную работу, теплая атмосфера, модератор, который поможет разобраться в правилах, новые знакомства и море веселья. Регистрация по телефону 0551 266 144.

КЦ Dari, 18.00.

10 августа. Мастер-класс

Участники создадут лухтаки — традиционную таджикскую куклу. Регистрация по телефону 0551 266 144.

КЦ Dari, 16.00.

10 августа. Вечер танго и милонги

Вечеринки открыты для всех. На них не обязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.

Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 19.00.