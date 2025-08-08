21:40
USD 87.45
EUR 101.77
RUB 1.10
Общество

Изменение климата. Развивающимся странам без выхода к морю помогут

Международное сообщество поможет развивающимся странам без выхода к морю адаптироваться к последствиям изменения климата. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, участники проходящей в Авазе (Туркменистан) конференции приняли решение учредить Группу по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, под эгидой Рамочной конвенции ООН по изменению климата. Это позволит более эффективно решать проблемы, связанные с уязвимостью этих стран перед участившимися природными катаклизмами.

Как отмечается, общая площадь 32 таких государств составляет примерно 12 процентов поверхности суши, однако на их долю приходится около 20 процентов засух и оползней, которые происходили на Земле за последние десять лет. Эти показатели отражают уязвимость этих стран перед последствиями изменения климата.

Читайте по теме
В странах, не имеющих выхода к морю, проживает 570 миллионов человек

Авазинская программа действий — не первый из международных документов, посвященных вопросам развития в этих странах, однако впервые в текст включен вопрос адаптации к участившимся природным бедствиям.

Уточняется, что экономический ущерб от природных катаклизмов в странах, не имеющих выхода к морю, в три раза превышает среднемировой уровень, а смертность от стихийных бедствий — гораздо выше, чем в среднем в мире. Это связано в том числе с географическим положением.

При этом государства сталкиваются с серьезными трудностями при решении климатических проблем из-за ограниченных финансовых ресурсов, недиверсифицированной экономики и сложностей в управлении. В 2024 году треть этих государств находилась в состоянии конфликта или характеризовалась как «нестабильные».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338956/
просмотров: 249
Версия для печати
Материалы по теме
В странах, не имеющих выхода к морю, проживает 570 миллионов человек
Выход из изоляции: КР за развитие инфраструктуры стран без выхода к морю
Страны, не имеющие выхода к морю, соберутся на конференции ООН
Никто не читает. Снизить количество докладов ООН предложил Антониу Гутерриш
Кыргызстан: ключевые данные из отчета по Целям устойчивого развития
Бишкек задыхается от жары: почему климат становится невыносимым и что дальше
Глава ООН создал независимую научную группу по последствиям ядерной войны
К 2034 году недоедание может быть ликвидировано — ООН
В Иордании обнаружили затерянный византийский город Тараис
Более 330 миллионов человек страдают от песчаных и пылевых бурь
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж? Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж?
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;восемь часов отключили телевидение и&nbsp;радио В Кыргызстане на восемь часов отключили телевидение и радио
Бизнес
Собери свое летнее комбо с&nbsp;О! Собери свое летнее комбо с О!
Платите банку за&nbsp;каждый входящий QR? В&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; 0&nbsp;процентов комиссии Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
Лето без границ с&nbsp;роумингом от&nbsp;Beeline Лето без границ с роумингом от Beeline
Подключайте выгодный интернет от&nbsp;О! для путешествий&nbsp;&mdash; от&nbsp;90&nbsp;сомов Подключайте выгодный интернет от О! для путешествий — от 90 сомов
8 августа, пятница
21:23
Садыр Жапаров вручил ключи от квартир в новом микрорайоне Каракола Садыр Жапаров вручил ключи от квартир в новом микрорайо...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 августа: без осадков
20:47
Изменение климата. Развивающимся странам без выхода к морю помогут
20:23
В Караколе открыли новое административное здание МЧС по Иссык-Кульской области
20:02
Президент Садыр Жапаров поручил создать новый сквер в Караколе