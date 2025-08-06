В странах, не имеющих выхода к морю, проживает 570 миллионов человек. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, хотя эти государства составляют 7 процентов мирового населения, на их долю приходится лишь чуть более 1 процента объема мировой экономики и торговли.

«Это яркий пример глубокого неравенства, которое ведет к маргинализации», — сказал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, страны, не имеющие выхода к морю и расположенные в Африке, Азии, Европе и Южной Америке, продолжают сталкиваться с серьезными структурными барьерами: высокими торговыми барьерами, высокими транспортными расходами и ограниченным доступом к глобальным рынкам. Долговое бремя таких государств достигло опасного уровня.

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Генсек выделил четыре основных приоритета: ускорение структурной трансформации и экономической диверсификации, развитие торговли и региональной интеграции, укрепление мер по борьбе с изменением климата и мобилизация финансовых ресурсов. Он также подчеркнул значение цифровой трансформации, включая искусственный интеллект, который может применяться в агротехнологиях, логистике и здравоохранении.

Уточняется, что Генассамблея ООН недавно учредила Международный день информирования о проблемах таких стран, который будет ежегодно отмечаться 6 августа.

Напомним, в Туркменистане проходит Третья конференция по развивающимся государствам, не имеющим выхода к морю. Ее цель — найти решения, позволяющие им преодолеть препятствия, с которыми они сталкиваются в связи со своим географическим положением.