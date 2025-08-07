По предварительным данным, не менее десяти человек умерли после употребления кустарного алкоголя в Сочи. Об этом пишет Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на пресс-службу судов Краснодарского края.

Это число назвал следователь на заседании суда, избиравшего меру пресечения для одной из обвиняемых в продаже чачи. Суд отправил в СИЗО двух местных жительниц — одной из них 30 лет, другой 71.

Погибшие купили домашнюю чачу (виноградную водку) на рынке «БаZар» в поселке Сириус. МВД России накануне сообщало о трех жертвах употребления кустарного алкоголя.

Telegram-канал Baza утверждал, что чачей отравилась семейная пара туристов из Комсомольска-на-Амуре и три члена одной семьи из Сочи.