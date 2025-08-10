В сердце Японии. Как кыргызстанка строит креативную карьеру на острове Авадзи

Акмарал Абдураимова родом из Джалал-Абада, с декабря 2024 года живет в Японии — прошла высокий конкурс по международной программе. О своих впечатлениях о Стране восходящего солнца она рассказала 24.kg.

— Где учились, кем работали до отъезда?

— В старших классах участвовала в программе обмена FLEX и проучилась год в США. Позже получила диплом архитектора в Кыргызско-Российском Славянском университете в Бишкеке. Работала в разных креативных сферах: занималась портретной фотографией, дизайном, организовывала культурные проекты и международные лагеря в Берлине (Германия). Меня всегда тянуло туда, где пересекаются визуальное искусство и человеческие истории.

В свободное время с увлечением вела кулинарный блог, который начинался как хобби, но со временем вырос. Параллельно занималась видеографией и развивала проекты в социальных сетях, постоянно осваивая разные творческие формы самовыражения — от иллюстрации и вязания крючком до вышивки и шитья.

— В Японию приехала по международной программе Awaji Youth Federation (AYF) — инициативе Pasona Group, объединяющей молодых экспертов со всего мира, чтобы вместе работать над социальной, культурной и экономической ревитализацией острова Авадзи. Программа дает уникальную возможность реализовывать междисциплинарные проекты в сферах регионального развития, туризма, образования, предпринимательства и искусства. Для меня участие в AYF стало осознанным шагом к профессиональной и личной перезагрузке, возможностью применить свои навыки в новом контексте.

Были и другие варианты, в какой-то момент я думала о возвращении в Европу, но Япония была на моем радаре много лет. С детства я была глубоко погружена в японскую культуру, росла на фильмах студии Ghibli, которые пробудили во мне любопытство и восхищение традициями, ценностями и эстетикой этой страны. Поэтому при появлении возможности без колебаний решила за нее взяться.

Сейчас живу на острове Авадзи, в необычном месте рядом с Осакой, Кобе и Токусимой. Здесь около 150 тысяч человек. Остров известен прекрасными пляжами, храмами, сезонной природой и туристическими аттракционами. В японской мифологии Авадзи часто называют местом происхождения Японии — считается, что это первая земля, созданная богами Идзанаги и Идзанами, когда они размешивали первозданное море.

Фото из архива собеседницы

Остров еще больше укрепил мою любовь к сельской Японии. Несмотря на некоторую удаленность, добраться с Авадзи до крупных городов просто: с острова удобно выехать на автобусе, а дальше хорошо отлаженная система поездов позволяет быстро добраться до любой точки региона. По выходным часто выбираемся в Киото, Осаку или другие близлежащие города за вдохновением, встречами и сменой обстановки.

— Чем занимаетесь в профессиональном плане?

— Являюсь частью PR и маркетингового отдела AYF, входящего в структуру Pasona Group. Занимаюсь созданием и продюсированием визуального контента для социальных сетей, продвигая нашу программу в Японии как часть проектов по региональной ревитализации. Одной из недавних коллабораций стала работа с аниме-парком Nijigen no Mori, где я разработала стратегический контент для их ключевых аттракционов.

Наш год в Японии во многом связан с проектами, приуроченными к EXPO-2025 в Осаке, в которых мы участвовали на протяжении всей программы. Важной частью моей работы стало укрепление связей между Pasona Group и павильоном Кыргызстана.

Одной из моих ключевых целей было познакомить обе стороны и наладить сотрудничество. В результате нам выпала честь принять делегацию из КР в павильоне Pasona Group на EXPO, что стало важным шагом в сближении наших культур и открытии возможностей для будущих партнерств.

Надеюсь расширить свое влияние, помогая людям и организациям из разных сообществ рассказывать истории, которые вдохновляют и объединяют.

— Работает в сфере HR и регионального развития. С 2020 года компания частично перенесла штаб-квартиру на остров Авадзи, чтобы способствовать его возрождению и укреплять связи между городскими и сельскими сообществами. Их миссия — вдохнуть новую жизнь в регионы Японии через устойчивые и креативные проекты, решающие социальные задачи, создавая благоприятную рабочую среду и повышая качество жизни людей и сообществ. Как международные участники программы, мы привносим свежий взгляд, идеи и визуальный сторителлинг, чтобы сделать эти регионы более заметными в глобальной повестке.

— Сложно было найти работу?

— Я случайно узнала об AYF в интернете. Отбор на программу длился около полугода. На первых этапах, помимо резюме, нужно было подать бизнес-предложение о том, как внести вклад в ревитализацию острова Авадзи. Затем проходили три этапа интервью. На мой поток подавалось около 15 тысяч кандидатов, отобрали всего 16.

Кстати, набор на следующий поток AYF откроется этой осенью — кто заинтересован, стоит подготовиться заранее!

— Знание языка. Очень важно хорошо владеть японским, если хочешь продвинуться далеко в карьере. Однако, даже если уровень языка еще не высокий, наличие четкого видения своей цели и понимания того, как найти свое место в Японии, поможет добиться успеха. Если ты открыт, уважаешь местную культуру и уверенно демонстрируешь свои сильные стороны, это обязательно заметят.

— Соблюдают ли японские работодатели права сотрудников?

— В Японии компании очень четко следуют внутренним правилам, что дает чувство стабильности и защищенности. Иногда не хватает тех гибкости и спонтанности, к которым мы привыкли, но в целом это создает надежную рабочую среду. В нашей фирме, например, есть приятные бонусы — бесплатные ужины, тимбилдинги и поддержка коллег.

Культура работы здесь отличается: японцы невероятно трудолюбивы и преданы делу, иногда готовы работать сверхурочно, что важно учитывать.

Фото из архива собеседницы

— Как прошла адаптация?

— Обычно я легко адаптируюсь к жизни в новой стране. Так было и с Японией: еда здесь вкусная, люди приветливые, все, что нужно, можно найти без особого труда. И конбини (минимаркеты) тут невероятные, очень удобные и с огромным выбором. Чаще всего я беру сэндвич с тамаго и тунцом, лимонные куриные кусочки и напиток «Якульт».

До сих пор сложнее всего мне дается транспорт. На острове Авадзи нет поездов, и все завязано на автобусах или автомобилях. Иногда это требует больше времени и терпения, чем я привыкла.

А вот настоящий шок я испытала только сейчас, столкнувшись с летом в Японии. Влажность здесь сумасшедшая, и солнце светит так ярко, что кажется, оно хочет испепелить все живое. Я поняла, что предпочитаю нашу сухую жару. Тут ты будто в сауне, даже в тени тяжело дышать, а одежда моментально прилипает к телу.

Фото из архива собеседницы. Акмарал Абдураимова

— Чем удивляет Япония?

— Тем, насколько здесь безопасно и какие японцы добродушные, всегда готовы прийти на помощь. Удивляет, какие они изобретательные и как внимательно относятся к деталям.

Каждый раз, когда я вижу очень простое и нужное изобретение для буквально незначительной на первый взгляд проблемы, я думаю, как же мы до этого не додумались? Акмарал Абдураимова

Например, охлаждающие влажные салфетки, которые мгновенно освежают. Или кнопки для создания звукового фона в общественных туалетах, благодаря которым пребывание там становится комфортнее.

Особенно запомнился маленький, но очень трогательный момент: в цветочных магазинах стебли букетов оборачивают влажными салфетками — простая, но заботливая деталь, словно маленькая ванночка с водой, которая помогает сохранить цветы свежими.

Когда едешь из одного города в другой, дорога не ощущается долгой или утомительной. Здесь на поездах путешествовать легко, удобно и недорого, а виды из окон красивые и успокаивающие, как в фильмах.

Фото из архива собеседницы

— Я на начальном уровне японского языка, но стараюсь регулярно уделять время его изучению. В рамках работы нам предоставили занятия японским на протяжении шести месяцев, что было очень полезно. Без языка в Японии очень и очень сложно, поэтому хочу выучить его основательно.

— Что бы вы посоветовали соотечественникам, которые думают о переезде в Японию?

— Прежде всего язык. Без него сложно стать частью общества. Важно быть готовым учить японский и уделять этому время. Даже знание азов многое меняет, японцы невероятно поддерживают тех, кто учит их язык. Они будут подбадривать вас и радоваться вашим успехам, даже если вы знаете всего несколько фраз. Это очень воодушевляет.

Важно заранее подготовиться к культурным различиям. В Японии все строится на глубоком уважении, тонком общении и множестве негласных правил. То, что для нас кажется нормальным, здесь могут воспринимать иначе. Акмарал Абдураимова

Например, в Кыргызстане принято, чтобы официанты сразу убирали использованные салфетки или пустые тарелки, так как это считается признаком внимания. В Японии такое поведение может показаться грубым, так как преждевременная уборка стола намекает на то, что клиента торопят. Здесь все оставляют до конца трапезы, демонстрируя уважение к личному пространству.

Переезд в Японию обязательно даст большой личностный и ментальный рост. Эта страна во многом не похожа на то, к чему мы привыкли. Но вы точно влюбитесь в нее: невероятная природа, доступные цены, удобная инфраструктура и миллион мест для вдохновляющих путешествий. Здесь есть все для полноценной и насыщенной жизни.



— Чего не хватает вдали от родины?

— Еды. Это, пожалуй, самый очевидный, но абсолютно честный ответ. Я обожаю нашу кухню: плов, дымдаму, шорпо... Иногда специально езжу в Осаку, чтобы поесть в центральноазиатском ресторане.

Конечно, бывают моменты, когда чувствуешь себя одиноко и особенно скучаешь по родным. Но, к счастью, технологии помогают, и близкие всегда на расстоянии видеозвонка. Совсем недавно в гости приехала моя сестра с зятем, и мы провели незабываемое время, путешествуя по Японии. Воссоединиться в таком прекрасном месте невероятно трогательно и наполнило меня чувством глубокой благодарности.

Фото из архива собеседницы. Акмарал Абдураимова

— Планирую развиваться в креативной сфере, особенно в визуальном контенте, фотографии и сторителлинге, и параллельно строить фундамент для собственного бизнеса в Японии.

Активно учу японский, чтобы лучше погрузиться в профессиональную среду и наладить теплые отношения с местными творческими людьми.

Одновременно развиваю сеть контактов между профессионалами из Центральной Азии и Японии, чтобы способствовать большему количеству коллабораций, культурному обмену и повышению видимости наших сообществ. Моя цель — создать платформу или агентство, которое будет воплощать в жизнь значимые проекты и соединять культуры через творчество.