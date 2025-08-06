00:16
USD 87.45
EUR 101.22
RUB 1.09
Общество

В Китае уже больше 7 тысяч случаев заражения вирусом чикунгунья

В Китае уже больше 7 тысяч случаев заражения вирусом чикунгунья. Власти провинции Гуандун принимают меры, похожие на те, которые были во время пандемии ковида. Об этом пишет Русская служба «Би-би-си».

В очаге новой инфекции, 10-миллионном Фошане, заболевших держат в больнице на койках, завешенных москитными сетками, в течение недели либо до тех пор, пока вирус не перестанет обнаруживаться в их анализах.

По данным Минздрава, на сегодня в Кыргызстане не зафиксированы случаи местной передачи вируса чикунгунья.

Вирус чикунгунья разносят комары. Он вызывает лихорадку и сильную боль в суставах, причем симптомы иногда могут сохраняться годами.

При этом между людьми вирус не передается — его переносят только комары. То есть, чтобы заразиться, надо быть ужаленным комаром, который до этого ужалил зараженного человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338744/
просмотров: 343
Версия для печати
Материалы по теме
ВОЗ предупреждает о глобальной вспышке вируса. Есть ли угроза для Кыргызстана?
Дональд Трамп прекратил финансирование исследований опасных вирусов
Кашель с кровью: Роспотребнадзор ответил на сообщения о новом вирусе
Кыргызстанга маймыл чечек вирусун аныктоочу реагенттер берилди
Больше 70 тысяч неизвестных вирусов нашли ученые с помощью новых технологий
Марбургская лихорадка. Кыргызстан готовится на случай завоза вируса
В Наццентре фтизиатрии не работает автоклав для уничтожения опасных вирусов
В Кыргызстане инициировали создание агентства по контролю за биолабораториями
В Google Play снова обнаружили вирус, крадущий личную информацию на Android
В Кыргызстане оценят качество исследований по 14 заболеваниям, включая COVID-19
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
На&nbsp;складах по&nbsp;всему миру скопились тысячи тонн помощи из-за ликвидации USAID На складах по всему миру скопились тысячи тонн помощи из-за ликвидации USAID
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;восемь часов отключили телевидение и&nbsp;радио В Кыргызстане на восемь часов отключили телевидение и радио
Бизнес
O!Store ближе к&nbsp;вам&nbsp;&mdash; пять новых магазинов открылись в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области O!Store ближе к вам — пять новых магазинов открылись в Бишкеке и Чуйской области
M+&nbsp;дешевле, чем за&nbsp;наличные&nbsp;&mdash; MBANK запускает акцию с&nbsp;выгодными условиями M+ дешевле, чем за наличные — MBANK запускает акцию с выгодными условиями
Pay,Da! &mdash;&nbsp;покупайте сейчас, платите частями Pay,Da! — покупайте сейчас, платите частями
Зеленая жизнь в&nbsp;счастливом городе Royal Central Park Зеленая жизнь в счастливом городе Royal Central Park
7 августа, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
6 августа, среда
23:40
В США компьютерные чипы хотят оснастить системами отслеживания местоположения
23:21
В Китае уже больше 7 тысяч случаев заражения вирусом чикунгунья
23:02
Национальный госпиталь в Бишкеке закупит кондиционеры на 3,7 миллиона сомов
22:43
В странах, не имеющих выхода к морю, проживает 570 миллионов человек
22:22
Институт Пушкина в Москве приглашает школьников со всего мира на олимпиаду