В Китае уже больше 7 тысяч случаев заражения вирусом чикунгунья. Власти провинции Гуандун принимают меры, похожие на те, которые были во время пандемии ковида. Об этом пишет Русская служба «Би-би-си».

В очаге новой инфекции, 10-миллионном Фошане, заболевших держат в больнице на койках, завешенных москитными сетками, в течение недели либо до тех пор, пока вирус не перестанет обнаруживаться в их анализах.

По данным Минздрава, на сегодня в Кыргызстане не зафиксированы случаи местной передачи вируса чикунгунья.

Вирус чикунгунья разносят комары. Он вызывает лихорадку и сильную боль в суставах, причем симптомы иногда могут сохраняться годами.

При этом между людьми вирус не передается — его переносят только комары. То есть, чтобы заразиться, надо быть ужаленным комаром, который до этого ужалил зараженного человека.