Налоговые поступления от сельского хозяйства составили более 563 миллионов сомов

Налоговая служба сообщает, что за январь — июнь 2025-го налоговые поступления от сельскохозяйственной отрасли составили 563,4 миллиона сомов. Это на 76 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последние пять лет налоговые поступления от сферы сельского хозяйства в Кыргызстане увеличились в четыре раза. Общая сумма сборов за этот период составила 3 миллиарда 516 миллионов сомов.

Налоговые поступления за 2020-2024 годы от данного сектора экономики: