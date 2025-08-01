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Экономика

Налоговые поступления от сельского хозяйства составили более 563 миллионов сомов

Налоговая служба сообщает, что за январь — июнь 2025-го налоговые поступления от сельскохозяйственной отрасли составили 563,4 миллиона сомов. Это на 76 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последние пять лет налоговые поступления от сферы сельского хозяйства в Кыргызстане увеличились в четыре раза. Общая сумма сборов за этот период составила 3 миллиарда 516 миллионов сомов.

Налоговые поступления за 2020-2024 годы от данного сектора экономики:

  • в 2020 году — 261,07 миллиона сомов;
  • в 2021 году — 325,7 миллиона сомов;
  • в 2022 году — 507,7 миллиона сомов;
  • в 2023 году — 818,8 миллиона сомов;
  • в 2024 году — 1 миллиард 40 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338204/
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