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Общество

Видео с крыши автобуса: официальное разъяснение

Редакция 24.kg приносит извинения за распространенную ранее информацию о том, что заместитель министра транспорта Кыргызстана Талантбек Солтобаев якобы участвовал в вирусном интернет-тренде и снялся на крыше автобуса.

После уточнения обстоятельств выяснилось, что на видео запечатлен другой человек. Информация не соответствовала действительности.

Мы благодарим читателей за внимание и критическую обратную связь. Редакция продолжит придерживаться принципов точности и ответственности в работе с информацией.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338467/
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