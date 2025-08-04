Видео с крыши автобуса: официальное разъяснение

Редакция 24.kg приносит извинения за распространенную ранее информацию о том, что заместитель министра транспорта Кыргызстана Талантбек Солтобаев якобы участвовал в вирусном интернет-тренде и снялся на крыше автобуса.

После уточнения обстоятельств выяснилось, что на видео запечатлен другой человек. Информация не соответствовала действительности.

Мы благодарим читателей за внимание и критическую обратную связь. Редакция продолжит придерживаться принципов точности и ответственности в работе с информацией.