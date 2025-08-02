В Бишкеке 2 августа дождь. Температура воздуха ожидается +30 градусов.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.30 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Жетиген, Достоевского);

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Кетмен-Тобо, Кырчын);

9.00-12.00 — село Нижняя Ала-Арча (улица Кыргызская);

9.00-16.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Школьная, Новая).

30 июля — 6 августа отключат горячую воду по адресам: проспект Чуй, 46, 48, 50, 52, 125, 121, 123, улицы Герцена, 95а, 51, Гоголя, 109, 111, 113, 107, Суюмбаева, 18, 80, 123/1, 73, Осмонкула, 40б, 36, Киевская, 1б, 2б.

У кого намечается той

Илья Тяпкин

Родился 2 августа 1991 года. Мастер спорта международного класса по легкой атлетике, участник Олимпийских игр.

Памятные даты

День Воздушно-десантных войск

Фото из интернета

Днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые десантировано на парашютах десантное подразделение в числе 12 человек для выполнения тактической задачи. В СССР эти войска были задействованы во всех вооруженных конфликтах.

В этот день устраиваются показательные выступления воинов-десантников и концерты.

Создан государственный парк «Беш-Таш»

Создан в 1996 году в Таласской области. На сегодня его площадь составляет 32 тысячи 411 гектаров . В парке расположено уникальное по своей красоте высокогорное озеро Беш-Таш глубиной 28 метров . Вода в нем необыкновенного бирюзового цвета, а само озеро называют жемчужиной парка.

Фото из интернета. Озеро Беш-Таш

В горном ущелье можно увидеть пять камней, выстроенных в ряд, в народе их называют «пятью разбойниками», и с ними связана древняя легенда.

Пятеро разбойников были детьми одного старика: они убежали из дома и промышляли грабежами. Как-то один из ограбленных узнал в налетчиках сыновей односельчанина и рассказал ему об этом.

Старые родители вышли в путь, желая узнать, нападут ли и на них их дети. Когда они приблизились к тому месту, которое сейчас называют Беш-Каракчи, разбойники бросились на них. Один из них, пытаясь свалить отца с коня, схватил его за одежду. Присмотревшись к злодею, старая женщина увидела родинку на ухе парня и узнала в нем своего сына Мендибека. Она закричала: «Эй, Мендибек! Убери руки, это твой отец, проклятье на твою голову!».

Парень, отпустив отца, ускакал, и тогда старик проклял своих сыновей: «Он поднял на меня руку. Чтобы вы все пятеро были прокляты!». Разбежавшись в разные стороны, сыновья старика превратились в пять камней.

Если смотреть издалека, то камни похожи на мужчин в калпаках.

Состоялась пятая инаугурация в Кыргызстане

Фото azattyk.org

2 августа 2009 года после того, как на выборах главы государства 23 июля наибольшее количество голосов получил Курманбек Бакиев, прошла его инаугурация.

Она состоялась утром в Доме правительства в Бишкеке.

Согласно Кодексу о выборах, новоизбранный президент принес присягу народу Кыргызстана в присутствии депутатов Жогорку Кенеша. Курманбек Бакиев зачитал текст присяги, который прописан в Конституции.

В честь главы государства произведен залп из девяти артиллерийских орудий, расположенных на центральной площади Ала-Тоо.

Люди, которые меняли мир

Родилась профессор Татьяна Фрунзе

Фото из интернета. Татьяна Фрунзе

В 1920 году в Ташкенте родилась дочь полководца и государственного деятеля Михаила Фрунзе Татьяна Фрунзе. Химик-органик, доктор химических наук, профессор.

После смерти родителей с младшим братом Тимуром некоторое время жила у бабушки, а после ее смерти детей усыновил друг семьи маршал Клим Ворошилов.

Автор множества научных работ, нескольких изобретений.

Умер актер Токон Дайырбеков

Фото из интернета. Токон Дайырбеков

Родился 20 июля 1959 года в селе Янги-Арык Кара-Суйского района Ошской области.

1982-1997 — актер киностудии «Кыргызфильм».

С 1997-го — актер студии «Кыргызтелефильм». Снимался на многих студиях СССР, СНГ.

Заслуженный артист Кыргызстана снялся в фильмах «Великий самоед», «Волчья яма», «Потомок белого барса», «Тайная прогулка», «Дилетант», «Ближневосточная история», «Пегий пес, бегущий краем моря», «Чингисхан» и многих других.

Умер 2 августа 2011 года в Бишкеке.

Куда сходить