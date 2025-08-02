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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 2 августа дождь. Температура воздуха ожидается +30 градусов.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-18.30 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Жетиген, Достоевского);
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Кетмен-Тобо, Кырчын);
  • 9.00-12.00 — село Нижняя Ала-Арча (улица Кыргызская);
  • 9.00-16.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Школьная, Новая).

  • 30 июля — 6 августа отключат горячую воду по адресам: проспект Чуй, 46, 48, 50, 52, 125, 121, 123, улицы Герцена, 95а, 51, Гоголя, 109, 111, 113, 107, Суюмбаева, 18, 80, 123/1, 73, Осмонкула, 40б, 36, Киевская, 1б, 2б.

У кого намечается той

Илья Тяпкин

Родился 2 августа 1991 года. Мастер спорта международного класса по легкой атлетике, участник Олимпийских игр.

Памятные даты

День Воздушно-десантных войск

из интернета
Фото из интернета

Днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые десантировано на парашютах десантное подразделение в числе 12 человек для выполнения тактической задачи. В СССР эти войска были задействованы во всех вооруженных конфликтах.

В этот день устраиваются показательные выступления воинов-десантников и концерты.

Создан государственный парк «Беш-Таш»

Создан в 1996 году в Таласской области. На сегодня его площадь составляет 32 тысячи 411 гектаров. В парке расположено уникальное по своей красоте высокогорное озеро Беш-Таш глубиной 28 метров. Вода в нем необыкновенного бирюзового цвета, а само озеро называют жемчужиной парка.

из интернета
Фото из интернета. Озеро Беш-Таш

В горном ущелье можно увидеть пять камней, выстроенных в ряд, в народе их называют «пятью разбойниками», и с ними связана древняя легенда.

Пятеро разбойников были детьми одного старика: они убежали из дома и промышляли грабежами. Как-то один из ограбленных узнал в налетчиках сыновей односельчанина и рассказал ему об этом.

Старые родители вышли в путь, желая узнать, нападут ли и на них их дети. Когда они приблизились к тому месту, которое сейчас называют Беш-Каракчи, разбойники бросились на них. Один из них, пытаясь свалить отца с коня, схватил его за одежду. Присмотревшись к злодею, старая женщина увидела родинку на ухе парня и узнала в нем своего сына Мендибека. Она закричала: «Эй, Мендибек! Убери руки, это твой отец, проклятье на твою голову!».

Парень, отпустив отца, ускакал, и тогда старик проклял своих сыновей: «Он поднял на меня руку. Чтобы вы все пятеро были прокляты!». Разбежавшись в разные стороны, сыновья старика превратились в пять камней.

Если смотреть издалека, то камни похожи на мужчин в калпаках.

Состоялась пятая инаугурация в Кыргызстане

azattyk.org
Фото azattyk.org

2 августа 2009 года после того, как на выборах главы государства 23 июля наибольшее количество голосов получил Курманбек Бакиев, прошла его инаугурация.

Она состоялась утром в Доме правительства в Бишкеке.

Согласно Кодексу о выборах, новоизбранный президент принес присягу народу Кыргызстана в присутствии депутатов Жогорку Кенеша. Курманбек Бакиев зачитал текст присяги, который прописан в Конституции.

В честь главы государства произведен залп из девяти артиллерийских орудий, расположенных на центральной площади Ала-Тоо.

Люди, которые меняли мир

Родилась профессор Татьяна Фрунзе

из интернета
Фото из интернета. Татьяна Фрунзе

В 1920 году в Ташкенте родилась дочь полководца и государственного деятеля Михаила Фрунзе Татьяна Фрунзе. Химик-органик, доктор химических наук, профессор.

После смерти родителей с младшим братом Тимуром некоторое время жила у бабушки, а после ее смерти детей усыновил друг семьи маршал Клим Ворошилов.

Автор множества научных работ, нескольких изобретений.

Умер актер Токон Дайырбеков

из интернета
Фото из интернета. Токон Дайырбеков

Родился 20 июля 1959 года в селе Янги-Арык Кара-Суйского района Ошской области.

1982-1997 — актер киностудии «Кыргызфильм».

С 1997-го — актер студии «Кыргызтелефильм». Снимался на многих студиях СССР, СНГ.

Заслуженный артист Кыргызстана снялся в фильмах «Великий самоед», «Волчья яма», «Потомок белого барса», «Тайная прогулка», «Дилетант», «Ближневосточная история», «Пегий пес, бегущий краем моря», «Чингисхан» и многих других.

Умер 2 августа 2011 года в Бишкеке.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338289/
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