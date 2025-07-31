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Общество

Штормовое предупреждение: до 4 августа сохраняется угроза схода селей

МЧС распространило штормовое предупреждение. По данным ведомства, угроза схода селей в горных районах сохранится до 4 августа.

Отмечается, что с 1 по 4 августа в связи с неустойчивой погодой и локальными ливневыми дождями в горных и предгорных районах республики возможен сход селей. Также ожидается подъем уровня воды в реках.

МЧС призвало граждан соблюдать правила безопасности, очистить арыки, не выбрасывать в них мусор и укрепить их берега, а рядом с жилыми домами обеспечить наличие каналов для стока дождевых вод.

Сегодня из-за проливных дождей сошел сель в Иссык-Кульской области. Поток воды смыл временный объездной путь, построенный на период реконструкции дороги Балыкчи — Боконбаево — Каракол. Движение по трассе возобновили после ликвидации последствий. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338093/
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Штормовое предупреждение: до 4 августа сохраняется угроза схода селей