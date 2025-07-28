В Оше снесут дом бывшего вице-мэра в охранной зоне канала Увам

В Оше снесут дом бывшего вице-мэра Нурбека Кадырова в заповедной зоне канала Увам. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета южной столицы.

В соответствии с поручением мэра Женишбека Токторбаева продолжаются работы по освобождению охранной зоны канала Увам, протекающего вдоль улицы Абакира уулу Торобека.

Как отмечается, в охранной зоне канала сносятся общественные бани, пункты питания, аптека, торговые точки и дом бывшего заместителя мэра города Ош Нурбека Кадырова. На освобожденной территории построят парк.