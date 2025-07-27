Афиша Бишкека на неделю: выставки и кинопремьеры

29 июля — 1 августа. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

25 июня — 4 сентября. Выставка «Следы времени»

В центре выставки — произведения декоративно-прикладного искусства и скульптуры, хранящиеся в золотом фонде музея. Представленные работы отражают художественные традиции кыргызского народа разных эпох, отсылая зрителя к национальному стилю, эстетике и духовным ориентирам.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

20 июля — 26 августа. Выставка, приуроченная к 90-летнему юбилею Теодора Герцена

В экспозиции представлены знаковые серии работ Теодора Герцена: линогравюры о жизни колхозной деревни, иллюстративная графика, портреты. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1 августа. Детская шоу-программа

Детей ждут развлекательные программы: в субботу «Барби-пати», в воскресенье — Baby Shark Party.

Ресторан «Барашек», 20.00.

31 июля. Кинопремьеры

«Голый пистолет» (комедия). Только один человек обладает особым набором навыков, чтобы возглавить полицейский отряд и спасти мир.

«Верни ее» (ужасы). После смерти отца сводные брат и сестра Энди и Пайпер отправляются к приемной матери по имени Лора. Парень привык заботиться о слабовидящей сестре и через три месяца, когда ему исполнится 18, собирается оформить опеку. Хотя Лора, на первый взгляд, кажется заботливой и понимающей, она и ее странный сын вызывают у Энди все больше подозрений.

«Плохие парни 2» (мультфильм). Плохие парни пытаются адаптироваться к новой жизни, когда их просят вернуться к криминальной жизни и выполнить последнее задание.

1 августа. Стендап-концерт

Меткие шутки, харизматичные комики и отличное настроение — все, что нужно для идеального летнего вечера. На сцене Манас Бузурманов, Нурсултан Айдаров, Медер Мусакожоев, Бахтияр Гасымов.

Berlin Pub, 20.00.

1 августа. Музыкальный вечер

Приглашаем вас на вечера, которые проходят каждую пятницу, — живая музыка, уютная атмосфера и отличное настроение.

ТРЦ Bishkek Park, 18.00.