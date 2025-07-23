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Общество

Дональд Трамп обвинил экс-президента США Барака Обаму в госизмене

Дональд Трамп обвинил экс-президента США Барака Обаму в госизмене. Об этом пишет DW.

«Это была измена. Они пытались украсть, запутать выборы. Они творили такое, чего никто даже не мог себе представить даже в других странах», — сказал глава государства, имея в виду выборы 2020 года.

Барака Обаму он назвал «главарем».

Дональд Трамп опирался на доклад директора Национальной разведки Тулси Габбард, которая пришла к выводу, что Барак Обама и его ближайшие помощники «сфабриковали и политизировали разведданные», связанные с попытками России повлиять на выборы 2016-го.

«У РФ не было ни намерения, ни возможности попытаться взломать выборы президента Соединенных Штатов», — заявила она.

При этом, как отмечает CNN, отчет Тулси Габбард не противоречит прошлым выводам расследований о том, что Россия вела кампанию по дискредитации Хиллари Клинтон и пыталась оказать влияние на избирателей, в том числе с помощью кибератак. Никто не утверждал, что РФ хочет взломать инфраструктуру выборов и их целью было похитить голоса, сообщает телеканал.

«Из уважения к президентской власти мы обычно не удостаиваем ответом постоянные нелепости и дезинформацию, исходящие из Белого дома. Но эти заявления настолько возмутительны, что заслуживают ответа», — заявил пресс-секретарь Барака Обамы Патрик Роденбуш.

«Эти странные обвинения смехотворны... Ничто в документе не опровергает общепринятый вывод о том, что Россия пыталась повлиять на президентские выборы 2016 года, но не смогла успешно манипулировать голосами», — заметил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337289/
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