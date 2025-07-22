Бывший директор Русдрамтеатра возмутился гибелью липовой аллеи в центре Бишкека

Бывший директор Русского драматического театра имени Чингиза Айтматова Александр Кулинский выразил возмущение состоянием зеленых насаждений возле здания театра в центре Бишкека.

На своей странице в соцсетях он опубликовал фото и эмоционально прокомментировал увиденное: «Господа-товарищи, что ж такое происходит? Давно не был в районе Русского драмтеатра. Сегодня прошелся вокруг театра. Ужаснулся. Липовая аллея вдоль восточного фасада театра по улице Тыныстанова гибнет. Высохли деревья. В арыке бежит вода, а деревья стоят голые».

Александр Кулинский обратился к городским властям с вопросом, почему не проводится должный уход за зелеными насаждениями, и где в таких случаях муниципальное предприятие «Зеленстрой».

Проблемы с поливом и засыхающими деревьями остаются актуальными для столицы не первый сезон. Ранее горожане неоднократно публиковали аналогичные обращения к мэрии.