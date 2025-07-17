Сколько стоит недвижимость в разных регионах Кыргызстана, отчитались чиновники. Госагентство по земельным ресурсам проинформировало о данных по состоянию на июнь 2025 года.

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По информации ведомства, средняя стоимость квадратного метра недвижимости в различных регионах продемонстрировала существенные различия в зависимости от района и типа постройки.

Самые высокие цены на жилье ожидаемо зафиксированы в Бишкеке. В среднем квадратный метр дома оценивается в 161,8 тысячи сомов, а квартиры — 107 тысяч сомов за квадрат. Стоимость коммерческой недвижимости составила 93,9 тысячи сомов за квадратный метр.

Аламединский район оказался в перечне одних из самых дорогих в столице. Здесь жилой дом стоит в среднем 98,2 тысячи сомов за квадрат, а квартира — 64,6 тысячи сомов/квадрат; коммерческая недвижимость оценивается в 101,5 тысячи сомов за квадратный метр.

В Джалал-Абаде также зафиксированы высокие цены на жилье. Квартиры в городе стоят по 70,9 тысячи сомов за квадрат, жилые дома — 76,8 тысячи сомов за квадрат.

Самая низкая цена жилых метров отмечается в Каракульском районе. Здесь стоимость квадрата в жилом доме зафиксирована на уровне 391 сома.