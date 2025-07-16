Службы занятости трудоустроили на 17 процентов больше безработных в 2025 году

С начала года было трудоустроено 7 тысяч 630 безработных (4 тысячи 570 женщин), и на оплачиваемые общественные работы направлено 5 тысяч 738 человек (2 тысячи 866 женщин), что на 17 процентов выше, чем в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда.

В 2025 году в отделы по содействию занятости Министерства труда обратились 72 тысячи 804 человека (из них 36 тысяч 734 женщины), с вопросами по трудоустройству, трудовому законодательству, краткосрочному профессиональному обучению и профориентации.

Фото Минтруда. Трудоустройство

В целях повышения конкурентоспособности на рынке труда 3 тысячи 824 человека (2 тысячи 449 женщин) прошли профессиональное обучение. Около 62 процентов из них нашли работу по полученной специальности.

Также в Бишкеке, Караколе, Нарыне, Таласе, Джалал-Абаде, Оше, Баткене, Узгене и Сокулукском районе Чуйской области работают профориентационные центры. С начала года консультации по выбору профессии в центрах получили 40 тысяч 404 человека, из них 16 тысяч 599 безработных и 23 тысячи 805 выпускников.