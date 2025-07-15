В Иссык-Кульской области асфальтируются дороги, ведущие к берегу

В селе Тамчи Иссык-Кульской области успешно завершено асфальтирование пяти внутренних улиц. В частности, асфальт уложен на улицах Акеева, Исабекова, Чынгышбаева и М. Жайлоокеева. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

Дорожные работы проводились в соответствии с установленными техническими требованиями и утвержденным графиком. Особое внимание уделено качеству работ, обеспечению безопасности и удобства для местных жителей.

Кроме того, завершены работы по укладке асфальта и в селе Сары-Ой, что улучшило дорожное сообщение в районе.

В настоящее время продолжаются земляные работы на участке Бар-Булак — Жылуу-Суу протяженностью 4 километра, расположенном на автодороге Балыкчи — Боконбаев — Каракол.