История кыргызского динозавра. Как его нашли и почему он до сих пор не в музее

В Кыргызстане более 30 мест, где находили кости динозавров. Кроме того, в стране обнаружили останки доисторического животного, которого нигде в мире больше нет. Его кости хранятся в Институте геологии Национальной академии КР. Туда и отправился журналист 24.kg.

Исполняющий обязанности директора института, кандидат геолого-минеральных наук Айзек Бакиров заводит меня в тесный кабинет: старые шкафы, столы, на которых лежат камни, инвентарь в углу. Не сразу поймешь, какое здесь хранится сокровище.

Ученый аккуратно выдвинул верхнюю полку шкафа и показал содержимое: пару окаменелых костей. В таком виде в сохранности они могут пролежать в земле сотни миллионов лет. Столько и скрывался кыргызский динозавр, пока его первые кости не нашли в окрестностях Таш-Кумыра в 2006 году.

В поисках обитателей Юрского периода

По словам Айзека Бакирова, впервые отдельные фрагменты скелетов динозавров на территории Кыргызстана обнаружили в начале ХХ века. Однако это были не результаты целенаправленных научных поисков, а случайные находки при геологической съемке и разведочных работах.

Так, к северо-западу от города Таш-Кумыра отряд Ленинградского университета под руководством Н.Н.Верзилина в 1966 году нашел наиболее полный скелет гигантского зауропода. Его раскапывал отряд Палеонтологического института под руководством А.К.Рождественского. Найденные в эти годы останки динозавров подробно не описали и лишь предварительно определили, кому они принадлежали.

Серьезно поисками начали заниматься в 1970-х годах.

Но, уточняет Айзек Бакиров, это тоже были не совсем поиски именно динозавров. В Киргизскую ССР приехал советский ученый-палеозоолог Лев Несов с помощниками (М.Н.Казнышкин, П.В.Федоров, А.О.Аверьянов и другие), который систематически и целенаправленно многие годы искал остатки юрских позвоночных в Кыргызстане — рыб, земноводных, черепах, крокодилов и других.

Во время таких поисков попадались и фрагменты динозавров, рассказывает Айзек Бакиров. В целом же, говорит собеседник, Лев Несов стремился «реконструировать общую картину экосистемы того времени», чему посвятил много лет. В 1995 году его не стало. В этот период поиски и изучение юрских позвоночных Кыргызстана стали более интенсивными, увеличилась география поиска и, как результат, выросло число мест с обнаруженными останками древних позвоночных.

Новый этап поисков и изучения ископаемых юрских позвоночных Кыргызстана начался в 2000 году с работой Российско-германско-кыргызской экспедиции под руководством А.О.Аверьянова, в которой участвовал тогда еще аспирант Айзек Бакиров.

Он нацеливался на поиски именно динозавров, тогда как целью его зарубежных коллег было обнаружение останков юрских млекопитающих. В последующие годы наш собеседник обнаруживал отдельные фрагменты костей динозавров, зубы (тероподы, птерозавры), позвонки в анатомическом сочленении (стегозавры, зауроподы).

В 2006 году ему улыбнулась удача. Предстояла очередная поездка на полевые работы. В горы одному по правилам нельзя идти. Если с человеком что-то случится, рядом должен быть кто-то, кто окажет ему помощь. У Айзеку никого из коллег взять не получалось. Тогда он позвонил другу, далекому от науки и находившемуся в отпуске, и пригласил его в небольшую экспедицию в окрестности Таш-Кумыра.





Как и положено в таких случаях, кости загипсовали и перевезли в Бишкек, в Институт геологии НАН КР. В дальнейшем на местонахождении сотрудники Института геологии в разные годы проводили расширенные раскопки, а в 2023 году — совместно с немецкими коллегами.

После изучения оказалось, что найденный Айзеком Бакировым вид динозавра неизвестен науке. Он был эндемиком. То есть животным, которое нигде больше не встречается. Ему дали имя Алп Кара Куш или по-латыни Alpkarakush kyrgyzicus, введя его в мировую систематику динозавров.

Останкам динозавра место в музее

Сегодня найденные почти 20 лет назад останки Алп Кара Куша хранятся в Институте геологии НАН КР в Бишкеке. Как рассказывает Айзек Бакиров, скелет эндемичного динозавра нашли не весь. Отдельные части так и не обнаружили.

Однако, говорит ученый, есть зарубежные компании, которые специализируются на восстановлении частей скелета динозавров и его экспозиции. Немецкие коллеги к ним уже обращались и попросили назвать цену, за которую они могут воссоздать недостающие элементы. Ответили, что стоимость около 100 тысяч евро.

Авторы исследования хотят полностью восстановить скелет Алп Кара Куша и поместить его в Национальном историческом музее. Дело за малым — деньгами, которых у института нет.

В итоге скелет эндемичного динозавра, найденного 19 лет назад Айзеком Бакировым возле Таш-Кумыра, лежит в темном шкафу палеонтологической коллекции научного учреждения, хотя мог бы стать уникальным экспонатом и украшением самого большого музея Кыргызстана.