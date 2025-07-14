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Общество

Нацбанк предупредил о новой мошеннической схеме в Telegram

Национальный банк Кыргызской Республики предостерег граждан от мошенников, которые через мессенджер Telegram предлагают помощь в получении льготных государственных кредитов.

Как сообщили в Нацбанке, злоумышленники используют поддельные документы с логотипом учреждения и публикуют фейковые положительные отзывы. Под различными предлогами — страховка, комиссия и прочее — они требуют перевести деньги, отправляя взамен поддельные кредитные договоры.

Регулятор подчеркивает: это мошенническая схема. Национальный банк не выдает кредиты населению, не обслуживает физических лиц, не рассылает удостоверения сотрудников через мессенджеры и не просит перевести деньги.

В случае сомнений рекомендуется перепроверять информацию через официальные источники. Если вы стали жертвой мошенников, необходимо срочно заблокировать банковскую карту и обратиться в правоохранительные органы.

Контактный номер общественной приемной Нацбанка: 0 (312) 61-04-86.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336182/
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