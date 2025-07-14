Скончался российский кинорежиссер Александр Митта. Об этом журналистам сообщил его сын. Народный артист России умер на 93-м году жизни.
Он родился в 1933-м в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм.
Дебют режиссера в кино состоялся в 1961-м, когда он снял вместе с Алексеем Салтыковым фильм «Друг мой, Колька!».
Александр Митта также снял фильмы «Гори, гори, моя звезда», «Экипаж», «Сказ о том, как царь Петр арапа женил», сериал «Граница. Таежный роман» и другие.
У него было онкологическое заболевание.