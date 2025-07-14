Об интригах и воюющих коллективах рассказал глава Минздрава Кыргызстана

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев рассказал в интервью Densooluk.media о своих впечатлениях по итогам 100 дней работы на этой должности.

Он признался, что столкнулся с колоссальной нагрузкой — занятость с утра и до глубокой ночи: «Даже, если уезжаешь с работы в 21.00, то остаешься на телефоне. Очень ненормированный график».

Чиновник подчеркнул, что не любит интриги, подковерные игры и двуличие.

«Меня очень удивило, что люди могут говорить в лицо одно, за спиной — второе, а делать третье. Пришлось разочароваться в людях. Но в целом радует то, что мне предоставили шанс что-то изменить в системе здравоохранения, в ее приоритетах. Вся моя предыдущая жизнь, опыт, образование привели к этой возможности. Есть шанс реализовать мысли, которые у меня были в голове», — сказал Эркин Чечейбаев.

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При этом он отметил, что реализовать и что-то изменить за год практически невозможно.

«Каждое изменение требует подготовки. Решения не должны приниматься с плеча, иначе можно наломать дров. Нужно проанализировать, рассчитать последствия. Я сторонник эволюционного развития — оно более устойчивое. Изменения должны происходить поэтапно, начинать нужно с пилотных проектов, и, учитывая недоработки, потом распространять на всю страну.

Когда ты рассуждаешь, что нужно сделать, всегда кажется, что будет легко. И я был таким. А когда начинаешь на практике внедрять, то понимаешь, что все не так просто, как кажется со стороны. Поэтому необходима своя команда, единомышленники», — подчеркнул Эркин Чечейбаев.

По его словам, Минздрав — самое малочисленное министерство из всех.

«У нас сейчас в штате около 100 сотрудников, включая технический и младший обслуживающий персонал. На областных и районных уровнях нет управлений. Раньше были облздравы, и было легче. Минздрав работал над политикой, разработкой нормативно-правовой базы, анализом, прогнозированием. Сейчас наши специалисты вынуждены работать как рутинный облздрав, но на всю республику, на несколько тысяч организаций здравоохранения. И все жалобы пациентов, все ситуации между врачами... есть коллективы, где воюют все время друг с другом. И у Минздрава нет ни времени, ни достаточного кадрового состава, чтобы заниматься анализом, разработкой политики, для чего и создано министерство», — посетовал министр.