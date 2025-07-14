Низкая зарплата и нет принципов. Почему в вузах так много фиктивных студентов

Более 3,2 тысячи студентов отчислили из высших учебных заведений Кыргызстана по итогам проверок ГКНБ с начала 2025 года. Почему в вузах числятся фиктивные учащиеся и проводится ли работа по искоренению коррупции?

Предупреждали заранее

На январской встрече с руководителями вузов глава ГКНБ Камчыбек Ташиев

призвал

отчислять студентов, которые не посещают занятия.

«Ко мне поступает информация, что студент не учится, находится где-то в трудовой миграции, но ему проставляют зачеты, оценки на экзаменах, а затем переводят на следующий курс. Так этот студент оканчивает университет и получает диплом. Мы будем строго следить за этим. Отчисляйте таких студентов», — обратился он к ректорам.

Камчыбек Ташиев предупреждал об ответственности и самих студентов за сбор денег для передачи преподавателям.

Долго ждать не пришлось.

28 марта 2025-го стало известно, что из Кыргызского государственного технического университета имени Исхака Раззакова отчислили 153 студента, 112 из них — граждане стран СНГ. Двух преподавателей уволили, еще 14 получили дисциплинарные взыскания. Позже в Политехе пояснили, что ГКНБ провел проверку в присоединенном к вузу Кыргызском горно-металлургическом институте.

3 апреля 2025-го появилась информация о нарушениях в Нарынском государственном университете — отчислили более 300 иностранных студентов, к дисциплинарной ответственности привлекли 13 работников вуза, от должности отстранили ректора.

1 июля 2025 в ГКНБ сообщили об отчислении из Кыргызского государственного университета имени Ишеналы Арабаева 59 иностранных студентов, которые фактически не учились.

9 июля 2025-го стало известно, что в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына выявили фиктивных студентов. Отчислили 2 тысячи 710 (!) человек.

Кстати, по итогам прошлогодней приемной кампании на контрактные места больше всего зачислили абитуриентов именно в КНУ — 3 тысячи 804 человека. Если сравнивать с этой цифрой, то отчисленные составляют 71 процент от годового приема на контракт.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Служебный подлог» УК КР.

Все дело в зарплате?

Одна из преподавателей на условиях анонимности рассказала, что пока в вузах будет низкая зарплата, коррупция не исчезнет. Допустим, человек выживает, ему на лекарства не хватает или дети голодные дома. Соблазн высок.

«Но есть и принципиальные коллеги, к которым никто не подойдет с предложением поставить оценку за деньги. У них репутация сложившаяся. Хотя их могут и заставить/попросить поставить оценки. Иногда давят, поэтому честным людям трудно работать в университете. Многим, конечно, приходится брать дополнительную работу, искать проекты и так далее. Есть университеты, как АУЦА или «Манас», где преподавателям даже в голову не приходит что-то противоестественное сделать — зарплата там достойная», — рассказала специалист.

Читайте по теме Высшее образование не должно быть бесплатным — эксперт

Она добавила, что простые преподаватели на кафедре могут отмечать пропуски студентов и регулярно подавать рапорты на отчисления, но итоговые решения принимают вышестоящие лица.

Директор Центра анализа государственной политики Алмаз Тажыбай тоже имеет опыт преподавания в вузах. По его словам, были случаи, когда студенты находились в миграции или учились сразу в двух местах — за рубежом и в КР.

«Я был строгим преподавателем и ко мне старосты не обращались по вопросами оценок. «Разводы» через деканаты раньше были распространенной практикой, деньги за контракт шли. Еще хуже, если студент на бюджете и не учится добросовестно», — заметил он.

Одной из причин системных коррупционных проявлений в вузах Алмаз Тажыбай назвал бедность преподавателей и отсутствие ценностей.

По его словам, преподаватели должны получать хотя бы 60 тысяч сомов, а доктора, кандидаты наук — 100-150 тысяч сомов.

«Но и требования к ним тоже надо повышать, чтобы были академически честными. Если поймают, сразу увольнять», — сказал он.

Алмаз Тажыбай отметил, что фиктивными могут быть не только студенты, но и профессорско-преподавательский состав. К примеру, один профессор может числиться в нескольких вузах, чтобы учебные заведения могли выполнить лицензионные требования.

Нечестных увольняют

По словам ректора КГТУ имени И.Раззакова Мирлана Чыныбаева, молодой преподаватель в зависимости от нагрузки может получать у них до 30 тысяч сомов, профессора со стажем — до 50 тысяч сомов.

«За последний год мы подняли зарплату в среднем на 6 тысяч сомов по всем категориям сотрудников. Стараемся повышать ее каждый год с учетом инфляции и роста цен на комуслуги. Основной источник увеличения окладов — платное обучение, иностранцы, у которых контракт дороже, международные и внутренние проекты. На величину инфляции — около 10 процентов — повышена в этом году и стоимость контрактного обучения», — рассказал 24.kg Мирлан Чыныбаев.

На вопрос, есть ли соблазн у преподавателей брать деньги со студентов, он ответил, что в университете в основном работают патриоты, которые «и более сложные времена пережили».

«Мы в целом стараемся не давать оснований для коррупционных проявлений, проводим опросы, разъяснительную работу. С каждым преподавателем заключено соглашение об академической честности, в котором четко прописаны их права и обязанности.

При выявлении случаев академической нечестности мы проявляем нулевую нетерпимость и увольняем таких сотрудников. Мирлан Чыныбаев

Что касается студентов, то отчисляем их за неуспеваемость», — говорит ректор КГТУ.

В КГУ имени И.Арабаева зарплаты чуть ниже — профессора, преподаватели с большим стажем, по словам представителей вуза, получают 42-43 тысячи сомов, совместители (на 0,5 ставки) — минимум по 7-8 тысяч сомов.

Ректор КНУ имени Баласагына и в Министерстве науки, высшего образования и инноваций комментировать вопрос отказались.

Как борются с прогульщиками

Мирлан Чыныбаев подчеркнул, что ГКНБ работает у них постоянно, в том числе по действующим студентам, выпускникам (проверка дипломов), и вуз тесно взаимодействует с госкомитетом.

«Каждый семестр проверяем студентов по явочным листам. Если учащийся отсутствует более 100 часов, то автоматически его кандидатура подается на отчисление. Более того, мы разработали специальное техзадание, планируем ввести средства объективного контроля. Камеры будут распознавать тех, кто не посещал занятия. Скоро объявим тендер», — добавил ректор КГТУ.

Похожие технологии намерены внедрять и в КГУ имени И.Арабаева.

По словам проректора по учебной работе Раушанбека Зайниева, с 2025 года всех студентов регистрируют, вносят их фотографии в базу. А с 2026-го внедрят видеофиксацию — для доказательной базы.

«На заочном и дистанционном обучении проводим компьютерное тестирование студентов. Каждый имеет логин и пароль, поэтому человеческий фактор исключен. На очной форме обучения тоже есть компьютерное тестирование, со стороны учебного управления проводятся проверки и преподаватель сам не может принимать экзамены или зачеты — только с ассистентом», — рассказал он.

Читайте по теме Эльвира Сурабалдиева заявила о резком росте цен на обучение

Раушанбек Зайниев отметил, что за 2022-2024 годы в вузе полностью проверили документацию и отчислили «много иностранных студентов, которые не выполнили учебный план и не приезжали на сессию».

«Что касается информации ГКНБ о 59 отчисленных в 2025-м, то мы выявили и отчислили 34 студента, а вместе с ГКНБ еще 25», — уточнил он.

По словам проректора, руководитель вуза регулярно встречается с преподавателями, объясняет требования, в том числе по дистанционному обучению: не ставить оценки, пока воочию не увидят студента.

«На одну из встреч приезжали и представители ГКНБ. В вузе есть отдел по борьбе с коррупцией и положение по антикоррупционной деятельности», — резюмировал он.